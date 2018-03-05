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05 марта 15:52

В Подмосковье прошли многотысячные митинги с требованием закрыть мусорные свалки

В минувшее воскресенье в подмосковном Клину прошел митинг против мусорного полигона «Алексинский карьер». На акцию протеста вышли около 4 тысяч человек, которые требовали не только закрыть свалку, но и отправить в отставку местные власти

Фото: ВКонтакте/Алексинский карьер

В минувшее воскресенье в подмосковном Клину прошел митинг против мусорного полигона «Алексинский карьер». На акцию протеста вышли около 4 тысяч человек, которые требовали не только закрыть свалку, но и отправить в отставку местные власти.

Организатор митинга Игорь Мочалов сообщил газете «Ведомости», что в ходе акции было собрано более 3000 подписей против расширения свалки и строительства мусоросжигательных заводов.

В ходе акции протеста также звучали требования отставки главы Клинского муниципального района Алены Сокольской. «Отставку Сокольской активисты требовали из-за ее бездействия. У нее есть все полномочия для того, чтобы прекратить ввоз мусора из Москвы, но она этого не делает», - пояснила активистка Ирина Чеканова.

Организаторы митинга рассказали, что ежедневно на ТБО «Алексинский карьер» привозят от 700 до 750 мусорных фур из Москвы и Московской области. При этом в непосредственной близости от свалки находятся школы и детские сады.

Осенью 2017 года Клинский городской суд вынес решение о временном приостановлении работы свалки сроком на 90 дней, однако в тот же день председатель суда отменил данное постановление.

Еще один массовый митинг против мусорной свалки прошел в Волоколамске. Там протестовать против полигона «Ядрово» пришли 5 тысяч человек. Участники акции протеста требовали закрыть свалку в Ядрово, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.

По словам активистов, местные чиновники фактически утаили от жителей чрезвычайную ситуацию. По данным МЧС, в воздухе превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) сероводорода. Жители Волоколамска пригрозили, что в следующий раз они перекроют автомобильную трассу, а также намерены массово бойкотировать выборы президента.

Отметим, что в середине февраля в своем обращении к жителям Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев пообещал навести порядок на полигонах. Подмосковные власти отчитались, что закрыли уже 24 мусорные свалки. Местные жители обещаниям властей не верят и отмечают, что закрытие одних свалок только лишь приводит к повышению нагрузки на другие свалки.

Например, жители Дмитровского района в конце февраля подали административный иск к губернатору Воробьеву и правительству Московской области из-за расширения полигона «Непейно» за счет вырубки 17,2 гектара леса.

Жители района пожаловались, что раньше полигон «Непейно» принимал отходы исключительно Дмитровского района, но сейчас его мощность власти планируют многократно увеличить. При этом с местными этот вопрос не обсуждался, а на их протесты губернатор не реагирует.

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