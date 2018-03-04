Меню
Общество
Нас мало - а станет еще меньше
Общество
04 марта 13:08

В Москве из-за снегопада отменяются рейсы, водителей просят отказаться от личных автомобилей

Обрушившийся на Москву и Московскую область 4 марта снегопад может стать одним из самых мощных за последние 68 лет для этого календарного периода. По данным синоптиков, снегопад прекратится только утром в понедельник, 5 марта

Фото: ren.tv

Обрушившийся на Москву и Московскую область 4 марта снегопад может стать одним из самых мощных за последние 68 лет для этого календарного периода. По данным синоптиков, снегопад прекратится только утром в понедельник, 5 марта.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что сильный снегопад в столице обусловлен балканским циклоном. Он принесет с собой почти треть месячной нормы осадков. За сутки высота сугробов вырастет на 10 см.

«Снегопады пойдут на убыль лишь завтра к утру, открывая вторжение арктического холода, который заставит столбики термометров с понедельника на вторник опуститься по Московской области до минус 23 градусов», - заявил синоптик.

В связи со снегопадом на дорогах могут возникнуть заносы, прогнозируется ухудшение видимости. Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов отказаться от использования личного транспорта. Водителей также просят не мешать снегоуборочной технике очищать дороги от снега. В свою очередь представитель московского метрополитена заверил, что подземка работает в усиленном режиме.

По состоянию на 13 часов по московскому времени в столичных аэропортах из-за снегопада задержано и отменено более 50 рейсов. Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево.

В пресс-службе Московской железной дороги, снегопад не повлиял на расписание поездов. Минувшей ночью 45 единиц техники расчистили 505,8 км пути и вывезли почти 31 тыс. куб. м. снега.

Напомним, 3 и 4 февраля на московский регион обрушился мощный снегопад, которые окрестили «снегопадом века». За двое суток в столице и области выпало более полуметра осадков. Последствия февральского снегопада до настоящего времени не устранены до конца.

Материалы по теме
В Москве и Подмосковье в выходные ожидается сильный снегопад
Климатическая весна в московском регионе начнется только в конце марта
В Москве и Подмосковье в конце февраля возможны 30-градусные морозы
Сейчас на главной
Горячие новости
В интересах народа Дагестана
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал масштабную антикоррупционную операцию в Дагестане, по итогам которой под арест были взяты несколько высокопоставленных республиканских чиновников
Горячие новости
Спикер Совета Федерации сочла «восстание машин» вполне реальным
Валентина Матвиенко в своем выступлении в рамках международного форума труда «Человеческий капитал и труд будущего» отметила, что человечество не должно игнорировать такую угрозу
Горячие новости
В Москве и Подмосковье в выходные ожидается сильный снегопад
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 3 марта, температура воздуха днем будет держаться на уровне -13 °С. В воскресенье ожидается потепление до -5 °С
Горячие новости
Справедливый бой с «черной заразой» или почему российские добровольцы ЧВК «Вагнера» лучше американских
Последнее время западные СМИ пестрят заголовками о многочисленных потерях российских добровольцев в Сирии. Речь идет о ситуации в Дейр-эз-Зоре, где коалиция, возглавляемая США, нанесла авиаудар по сирийским правительственным войскам
Горячие новости
Московская полиция заказала 45 овчарок с «крепкими нервами» для охраны метрополитена
УВД на Московском метрополитене ГУ столичного МВД объявило тендер на поставку служебных собак для охраны подземки. Стоимость контракта составляет 2,25 млн рублей
фермеры
Кубанский земельный беспредел под «крышей» судьи без диплома
Кроме как в Краснодарском крае про судью Хахалеву раньше мало кто слышал. До той самой «золотой свадьбы» дочери, на которой засветились якобы бесплатно выступавшие звезды эстрады первой величины.
госконтракты
«Золотая жила» госзаказа
Публикуя новый рейтинг «Короли госзаказов», Forbes едва ли кого-то рассчитывал удивить громкими именами и огромными суммами. Даже ссылка на то, что составлять этот «хит-парад» с каждым днем все сложней и сложней, понятно даже студенту.
Горячие новости
Придется подождать
Климатическая весна в Москве и Московской области начнется не раньше конца марта. Такой прогноз озвучил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Тот случай, когда придется подождать», - отметил синоптик
Горячие новости
Сбербанк после послания президента пообещал снизить ставку по ипотеке до 7%
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о планах снизить ставку по ипотечному кредиту до 7% «в течение 1-2 лет». С таким заявлением банкир выступил после призыва президента Владимира Путина сделать ипотеку более доступной для граждан
Горячие новости
«Это отрезвит любого потенциального агрессора»
В ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоялась презентация новейшего российского оружия. Впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат»
Горячие новости
Президент пообещал побороть бедность
Президент Владимир Путин начал свое послание Федеральному Собранию с проблемы бедности населения России. По словам главы государства, сейчас финансовые трудности испытывают около 20 миллионов граждан
Горячие новости
Поддержка спортсменов дорогого стоит
Российские болельщики получили вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за «правильное» поведение на Олимпийских играх в Пхенчхане. Премии получили болельщики из организованной группы, поездка которой финансировалась за счет общественных организаций
Авторская колонка
Ушел или ушли?
Телеграмм-канал «Труба под Неглинной» сообщил о том, что Шамиль Курмашов покинет пост заместителя гендиректора «Аэрофлота» по финансам. Новость которая не обрадует многих.
Воронцов Сергей
Горячие новости
Отыщем и приведем за шкирку
Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в своем блоге аудиозапись, сделанную одним из учащихся техникума. На записи педагог говорит студентам, что они обязательно должны прийти голосовать
Горячие новости
День победы российского кино
Чиновники Минкультуры впервые договорились с кинотеатрами об исключении из проката какой-либо картины в течение дня. Отметим, что глава ведомства Владимир Мединский выступает за введения специальных «каникул» для отечественного кино
Горячие новости
Суд Швейцарии отказался запрещать СМИ писать о попытках Абрамовича получить вид на жительство
В решении швейцарского суда говорится, что в стране действует свобода слова, а сам суд не желает выступать в роли цензора
Горячие новости
Не отмоешь – не проживешь
Британские журналисты и Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли связь между отмыванием денег в крупнейшем банке Дании и фирмой, которая может быть связана с ближним кругом президента России Владимира Путина
авиакомпании
Что хотим, то и воротим
Пользуясь своими приоритетными позициями российский авиаперевозчик компания «Аэрофлот» в очередной раз изменил список вещей, разрешенных к провозу в качестве ручной клади и ввел жесткий контроль ее размеров и веса – и всего лишь для того, чтобы дать обратный ход