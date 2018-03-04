В Москве из-за снегопада отменяются рейсы, водителей просят отказаться от личных автомобилей
Обрушившийся на Москву и Московскую область 4 марта снегопад может стать одним из самых мощных за последние 68 лет для этого календарного периода. По данным синоптиков, снегопад прекратится только утром в понедельник, 5 марта
Обрушившийся на Москву и Московскую область 4 марта снегопад может стать одним из самых мощных за последние 68 лет для этого календарного периода. По данным синоптиков, снегопад прекратится только утром в понедельник, 5 марта.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что сильный снегопад в столице обусловлен балканским циклоном. Он принесет с собой почти треть месячной нормы осадков. За сутки высота сугробов вырастет на 10 см.
«Снегопады пойдут на убыль лишь завтра к утру, открывая вторжение арктического холода, который заставит столбики термометров с понедельника на вторник опуститься по Московской области до минус 23 градусов», - заявил синоптик.
В связи со снегопадом на дорогах могут возникнуть заносы, прогнозируется ухудшение видимости. Департамент транспорта Москвы призвал автомобилистов отказаться от использования личного транспорта. Водителей также просят не мешать снегоуборочной технике очищать дороги от снега. В свою очередь представитель московского метрополитена заверил, что подземка работает в усиленном режиме.
По состоянию на 13 часов по московскому времени в столичных аэропортах из-за снегопада задержано и отменено более 50 рейсов. Больше всего рейсов задержано в аэропорту Шереметьево.
В пресс-службе Московской железной дороги, снегопад не повлиял на расписание поездов. Минувшей ночью 45 единиц техники расчистили 505,8 км пути и вывезли почти 31 тыс. куб. м. снега.
Напомним, 3 и 4 февраля на московский регион обрушился мощный снегопад, которые окрестили «снегопадом века». За двое суток в столице и области выпало более полуметра осадков. Последствия февральского снегопада до настоящего времени не устранены до конца.