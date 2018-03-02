В Москве и Подмосковье в выходные ожидается сильный снегопад
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 3 марта, температура воздуха днем будет держаться на уровне -13 °С. В воскресенье ожидается потепление до -5 °С
Фото: digital-rg.mirtesen.ru
В Москве и Московской области в выходные ожидается сильный снегопад. Прирост снега составит от 5 до 12 сантиметров.
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 3 марта, температура воздуха днем будет держаться на уровне -13 °С. В воскресенье ожидается потепление до -5 °С. Однако теплый циклон принесет с собой рекордные для марта осадки в виде снега.
«К нам приближается южный циклон, с ним ожидаются снегопады, усиление ветра, фон температуры существенно меняться не будет», - сообщила синоптик, слова которой приводит РИА Новости.
За сутки прирост снежного покрова составит от 5 до 12 см. «У нас будет вполне зимний пейзаж, и температура воздуха тоже будет вполне зимняя», - добавила специалист Метеобюро.