Владимир Путин презентовал новейшие российские разработки в области вооружения
В ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоялась презентация новейшего российского оружия. Впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат»
В ходе послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию состоялась презентация новейшего российского оружия. Впервые были показаны кадры испытаний ракетного комплекса «Сармат».
«Никакие, даже перспективные системы ПРО не помеха для российского ракетного комплекса "Сармат"», - заявил Владимир Путин.
Стратегический ракетный комплекс с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» должен заменить советские комплексы Р-36М2 «Воевода».
Президент также рассказал о создании беспилотного подводного аппарата, который способен двигаться на сверхбольшой глубине и неограниченную дальность. Его скорость в несколько раз может превышать сегодняшние показатели всех кораблей.
«Кстати, условные наименования этих двух новых видов пока не выбраны, ждем предложений на сайте Министерства обороны», – отметил глава государства.
Помимо этого, в настоящее время Россия обладает гиперзвуковым оружием. С 1 декабря 2017 года оно было поставлено на вооружение воинских частей на юге страны. В качестве подтверждения своим словам Путин продемонстрированы кадры испытания новой системы, которая получила название «Кинжал».
«Все это есть в наличии и хорошо работает. Надеюсь все, что было сказано сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора», - добавил Владимир Путин.