Суд Швейцарии отказался запрещать СМИ писать о попытках Абрамовича получить вид на жительство
В решении швейцарского суда говорится, что в стране действует свобода слова, а сам суд не желает выступать в роли цензора
Швейцарский суд отказал российскому миллиардеру Роману Абрамовичу в удовлетворении его ходатайства, согласно которому местные СМИ должны удалить информацию о его попытках получить вид на жительство в этой стране. Федеральный суд Швейцарии объяснил свое решение тем, что он не имеет право водить цензуру.
В решении швейцарского суда говорится, что в стране действует свобода слова, а сам суд не желает выступать в роли цензора, сообщает РБК со ссылкой на издание SonntagsZeitung.
«Свобода средств массовой информации - один из центральных элементов свободы слова, она играет роль связующего звена между государством и обществом и помогает обеспечивать контроль за властью», - говорится в решении суда.
Швейцарский суд также счел, что один из богатейших людей мира «должен отвечать на большее число вопросов, чем обычный человек».
В начале февраля SonntagsZeitung сообщала, что миллиардер Роман Абрамович пытается получить вид на жительство в Швейцарии. Он планирует поселиться на территории общины Бане, в которую входит горнолыжный курорт Вербье. Заявка была подана в муниципалитет общины, а также в Службу народонаселения и миграции кантона Вале.