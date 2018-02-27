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27 февраля 00:29

Студентов московских вузов обязали посетить митинг-концерт в поддержку Путина

Студенты московских вузов пожаловались на принуждение к посещению митинга-концерта на стадионе «Лужники», который пройдет 3 марта. Акция проводится в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина

Фото: ljrate.ru

Студенты московских вузов пожаловались на принуждение к посещению митинга-концерта на стадионе «Лужники», который пройдет 3 марта. Акция проводится в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

По данным Varlamov News, «с каждого института» требуется присутствие десяти человек. Причем все участники митинга-концерта должны заранее предоставить свои паспортные данные. Такое требование объясняется «проверкой ФСО» в связи с возможным визитом на мероприятие президента Владимира Путина.

Отметим, что накануне масштабных пропрезидентских акций студенты и сотрудники бюджетных организаций регулярно жалуются на принудительно-обязательное посещение таких мероприятий.  

Ранее студенты некоторых вузов также рассказывали, что ректорат принуждает их участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты.

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