«Аэрофлот» обвинил диспетчеров «Шереметьево» в задержках своих рейсов
Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила диспетчеров московского аэропорта «Шереметьево» в задержках своих рейсов. Перевозчик в середине февраля зафиксировал регулярные задержки при посадке своих бортов
Авиакомпания «Аэрофлот» обвинила диспетчеров московского аэропорта «Шереметьево» в задержках своих рейсов. Перевозчик в середине февраля зафиксировал регулярные задержки при посадке своих бортов.
11 и 12 февраля с опозданием в аэропорту «Шереметьево» совершили посадку 1,6 тысячи самолетов «Аэрофлота». Задержки связаны с вынужденным ожиданием в очереди на посадку. Ждать очереди самолетам пришлось из-за того, что у диспетчеров якобы возникли проблемы с прокладыванием маршрутов.
Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев написал письмо руководителю Росавиации Александру Нерадько и гендиректору ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, в котором сообщил, что по причине «ненадлежащего векторения» самолетов авиадиспетчерами пунктуальность прибытия рейсов «Аэрофлота» снизилась на 14,7%, сообщает «КоммерсантЪ».
Виталий Савельев отметил, что нахождение самолетов в зоне ожидания увеличивает рабочее время экипажей, что может нарушить месячные и годовые санитарные нормы налета. Кроме того, ожидание приводит к росту расходов на топливо и отправку пассажиров, опоздавших на стыковочные рейсы.
Гендиректор «Аэрофлота» подчеркнул, что если ситуация не изменится, то компания обратится в суд.
Представитель ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» сообщил, что самолеты «Аэрофлота» отправляются в зону ожидания только в тех случаях, когда невозможно обеспечить их безопасную посадку, поскольку взлетно-посадочные полосы заняты, очищаются от снега или на них заливаются швы.