В Москве и Подмосковье в конце февраля возможны 30-градусные морозы
Жителям Москвы и Московской области предстоит пережить «самые холодные дни зимы». Температура воздуха может упасть ниже -30 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд
Жителям Москвы и Московской области предстоит пережить «самые холодные дни зимы». Температура воздуха может упасть ниже -30 градусов. Об этом сообщил глава Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По данным Гидрометцентра, пик холодов, которые удерживает в Центральной России мощный антициклон, придется на последние числа февраля. Понедельник, 26 февраля, и вторник, 27 февраля, будут самыми холодными нынешней зимой.
Пик низких температур придется на последние дни месяца. Ночью температура воздуха составит -22, -27 градусов. Местами столбик термометра будет опускаться до -32 (в Московской области).
Днем воздух прогреется до -14, -16 градусов. В Подмосковье возможно похолодание до – 19 градусов. Осадков в эти дни не ожидается, однако ветер усилится.
«Мы прогнозируем усиление ветра до 5-10, даже 15 метров в секунду. В этом случае происходит просто обжигание ветром открытых участков тела - рук и лица. Поэтому надо лучше закутываться, не забывать перчатки. При ветре происходит очень сильное охлаждение и поражение», - сообщил Роман Вильфанд, слова которого приводит ТАСС.