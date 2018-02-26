В марше памяти Бориса Немцова приняли участие более 7 тысяч человек
Шествие в память о Борисе Немцове стартовало на Страстном бульваре. Перед началом акции столичная полиция усилила меры безопасности и перекрыла движение транспорта по маршруту шествия
В центре Москвы в воскресенье, 25 февраля, состоялись шествие и митинг в память об убитом политике Борисе Немцове. Акция была согласована с городскими властями.
Шествие в память о Борисе Немцове стартовало на Страстном бульваре. Перед началом акции столичная полиция усилила меры безопасности и перекрыла движение транспорта по маршруту шествия.
Проход к месту сбора организован через магнитные рамки, на тротуарах выставлены ограждения. Участники акции несли флаги политических партий, российские флаги, портреты Бориса Немцова, а также транспаранты, сообщает «Интерфакс».
Участники акции сообщили в соцсетях, что сотрудники полиции проверяли надписи на плакатах. В частности, стражи порядка запретили проносить транспаранты со словами «Путин, хватит врать и воевать».
По данным МВД России, марш памяти Бориса Немцова посетили около 4,5 тысячи человек. Движение «Белый счетчик» сообщает об участии 7,6 тысячи человек.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает о трех задержанных в ходе согласованной акции. Одного активиста задержали за «мятый паспорт», а остальных - за баннер с надписью «Русский, проснись! Русский, борись!», а также флаг с кельтским крестом.