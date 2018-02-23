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23 февраля 07:32

Борцы с коррупцией выявили признаки картельного сговора в тендерах на уборку снега в Москве

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил признаки картельного сговора в тендерах на уборку снега в Москве. Стоимость контрактов составляет один миллиард рублей. Борцы с коррупцией подали жалобу в ФАС

Фото: readovka.ru

Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выявил признаки картельного сговора в тендерах на уборку снега в Москве. Стоимость контрактов составляет один миллиард рублей. Борцы с коррупцией подали жалобу в ФАС, а от мэрии потребовали решить вопрос с уборкой снега в городе.

По данным ЦАП, московские власти нынешней зимой потратили на уборку снега 3,9 млрд рублей. Было объявлено 709 торгов на общую сумму 4,36 млрд рублей. Из уже разыгранных контрактов заказы на 3,16 млрд распределили подразделения госучреждений «Автомобильные дороги» (ГБУ «АД») и «Жилищник».

Самый крупный контракт на 1,25 млрд рублей достался компании «Правильная утилизация», которая была создана в 2015 году, а на налоговый учет встала осенью 2017 года. Уже в декабре прошлого года фирма получила заказ на уборку и вывоз снега в 2018 и 2019 году, подав единственную заявку. В ЦАП отмечают, что информации о владельце компании никакой нет кроме имени. В СМИ «Правильная утилизация» никогда не упоминалась, а сайта у нее нет.

В 16 торгах московской мэрии на общую сумму 427,5 млн рублей участвовали компании «Резерв Проект» и «Проектные решения», но победил «Резерв Проект». Предложение их конкурентов на всех конкурсах было дороже «ровно на 0,5%». «Такие совпадения указывают на согласованные действия компаний», - считают борцы с коррупцией.

Дмитрий Переслегин, совладелец компаний, которые получили контракты на более чем 288 млн рублей, заявил по поводу жалобы ЦАП «пусть проверяют».

Вячеслав Бызов, гендиректор компании «Яр-Трейд», которую ЦАП обвинил в подыгрывании друг другу с фирмой «Прогресс», заявил РБК, что конкурсы на уборку снега являются открытыми и в них могут участвовать «и пять, и десять» претендентов.

Интерес к расходам мэрии Москвы на уборку улиц зимой возник после «снегопада века», который обрушился на столицу в начале февраля. Коммунальные службы до сих пор не могут убрать весь снег, а москвичи ежедневно жалуются на сугробы «в человеческий рост» и подкрепляют свои слова фотографиями.

Ранее депутаты от ЛДПР попросили мэра Сергея Собянина провести проверку реального количества дворников в Москве. по мнению народных избранников, дворников в городе может быть меньше, чем в документе об их найме. Следом стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел по факту фиктивного трудоустройства дворников и уборщиков в ГБУ «Жилищник».

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