О чувашском чиновнике, который решил объяснить женщинам, как им жить
О министре здравоохранения Чувашии, который сказал: если у женщины было больше семи партнеров, она обречена на бесплодие
Удивительный человек Владимир Викторов, пока еще работающий министром здравоохранения Чувашии, высказался в том смысле, что, если у женщины было больше семи партнеров, она обречена на бесплодие. Можно только догадываться, сколько раз в жизни министр слышал жаркий шепот: «Ты у меня второй». Но речь не о доверчивости этого несостоявшегося стоматолога, а опять о политике.
В чем главное разногласие нас, либералов, с нашими оппонентами? Они думают, что государство — такая сакральная штука, воплощающая понятие «Родина». Мы считаем, что государство со всеми его чиновниками и президентами нанято гражданами на их налоги и обязано им служить. Служить, а не поучать или наставлять на истинный путь.
И на этом примере видно, почему мы так думаем. Вовсе не потому, что хотим из вредности хоть как-то принизить статус этих важных государевых людей. Просто чиновник, решивший, будто он вправе объяснять людям: женщинам, мужчинам, гетеро— и гомосексуалам, врачам или учителям — как им жить, обречен выставить себя идиотом и клоуном. Трагедия почтенного Геннадия Григорьевича Онищенко, навсегда оставшегося в народной памяти в этом качестве, ничему не научила его преемников. Не один, так другой рано или поздно опять откроет рот и изречет мудрость вроде той, что выскочила у чувашского министра, или еще смешнее. И такие faux pas будут продолжаться до тех пор, пока чиновники не зарубят себе на носу: государство служит народу. Народ говорит государству, что ему делать. Государство молча выполняет. Именно так, а не наоборот.
Если следовать этому правилу, то как минимум невежество чиновников будет не так заметно. А в идеале в близком или далеком будущем недоучившиеся болтуны и вовсе не будут назначаться на важные государственные посты: ну с чего бы нам из наших налогов оплачивать их постыдную клоунаду?
Источник - sobchakprotivvseh.ru