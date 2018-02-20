Верховный суд не исключил смягчения статьи о репосте запрещенных материалов
Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос о гуманизации соответствующей статьи
Верховный суд России рассматривает вопрос о смягчении наказания за репост экстремистских и запрещенных материалов. Об этом сообщил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев, отвечая на вопрос о гуманизации соответствующей статьи.
Под гуманизацией той или иной статьи УК РФ подразумевается смягчение наказания, в том числе перевод из уголовно наказуемого деяния в категорию уголовного поступка, который не предусматривает наказания в виде лишения свободы.
За первые шесть месяцев 2017 года российские суды рассмотрели 249 уголовных дел, связанных с распространением информации и правом на свободу слова. Также суды вынесли около 2 тысяч решений по административным делам о демонстрации запрещенной символики и распространении материалов, признанных экстремистскими, отмечает «МБХ Медиа».