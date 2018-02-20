Чужие здесь не служат
На Кубани правоохранительная система легко и, не раздумывая, расправляется со своими же полицейскими, которые хотят просто служить, а не прислуживать
В последние годы о борьбе с коррупцией говорится много и на самых разных уровнях. Принимаются законы, имеется даже национальный план по противодействию взяточничеству и казнокрадству. На сайте любого государственного учреждения или федерального ведомства в обязательном порядке есть раздел «противодействие коррупции». Заявителям этих преступлений обещают защиту и даже вознаграждение. Но в большинстве случаев, борьба с коррупцией существует только на словах. Разоблачители продажных чиновников, правоохранителей, прокуроров, судей и т.д., раскрывая преступные схемы рискует остаться без работы, без средств к существованию, а то и вовсе могут оказаться в статусе обвиняемого и угодить за решетку.
Наша сегодняшняя история как раз про то, как в Мостовском районе Краснодарского края двое простых оперов решили пойти против системы в которой работали не один год и, судя по всему, разворошили огромный коррупционный муравейник, название которому «правоохранительные органы».
Мы будем жить теперь по-новому…
Если честно, в этой истории очень много недосказанности – причем, с обеих «противоборствующих» сторон. Понять чисто по-человечески оперативников уголовного розыска Мостовского РОВД Дмитрия Клышко и Олега Калмыкова можно. Из всего услышанного про них делаешь вывод, что служба в полиции была мечтой каждого из них – причем, мечтой светлой. То есть, хотелось служить действительно ради защиты граждан, а не ради «палок» и правильных отчетов.
А тут в отдел приходит новый начальник, и как говорят, не только хочет мести по-новому – но даже не скрывает, что хочет добиться повышения показателей раскрываемости дел, но не за счет «бессонных ночей», а за счёт… фабрикации уголовных дел. Система же «палочная», чего лишний раз задницу то надрывать.
И вот оценивая взаимоотношения нового руководства с этими старыми операми, с разных позиций, вроде как видишь – есть плохой полицейский и есть честный. Понятно, что конфликта не избежать и кому-то придется уступить. Едва ли уступать придется тому у кого звезд больше. Поэтому в подобной ситуации обычный финал истории для подчиненного – рапорт по собственному желанию, пусть даже и написанный под принуждением или давлением.
На этом, в принципе, все. Почему же тогда уволенные оперативники Клышко и Калмыков и после продолжили оставаться объектами репрессий со стороны руководства и всех, с кем оно, так сказать, за ручку здоровалось? Может, конфликт намного глубже обычного служебного? Или опера знают что-то такое, что может реально навредить их бывшему руководству? В таком случае, оперативникам стоит опасаться не только за свою свободу, но и за жизнь.
Хотя, что мы все вокруг да около? Давайте посмотрим, с кем так жестко столкнулись двое служивых, до этого считавшихся гордостью отдела.
В 2015 году на пост начальника Мостовского РОВД Краснодарского края был назначен Виталий Шевченко, до этого (2012-2015) бывший замначальника полиции города Гулькевичи того же региона.
Слава, в том числе, и не добрая, всегда шлейфом тянется за человеком – хочет он этого или нет. Недобрая слава прибыла с Шевченко на новое место службы одновременно с новым назначением. И вот уже все знают, что в 2015-м на крыше РОВД в Гулькевичах найдены останки мужчины.
В том же 2015 году за убийство и изнасилование 12-летней девочки был осужден инспектор ПДН из города Горячий Ключ Иван Сорокоумов, отец которого тоже Иван, также занимал руководящую должность в Гулькевическом РОВД.
В общем, перевод Шевченко из Гулькевичей в Мостовской район был похож то ли на бегство от прошлых неприятностей, то ли помощью его покровителей, как благодарность за «былые заслуги». Ну и от греха подальше.
На новом месте Шевченко сразу дал понять подчиненным – так, как раньше при прежнем начальнике Петре Лабеко уже не будет. То есть, если раньше служили честно, теперь будем служить… правильно. А правильно – это так, как скажет начальник. То есть, он – Шевченко.
Конечно же мечта любого начальника, а тем более руководителя РОВД – во что бы то ни стало вывести отдел в передовые по показателям раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений. И в своих желаниях Шевченко от этих пастулатов не отступил ни на шаг. Едва ли не на каждом совещании он требовал от подчиненных результатов.
Фабрикуй или убирайся
Сестра Олега Калмыкова Надежда рассказывает, со слов брата, что его непосредственный руководитель, начальник Уголовного розыска, майор полиции Евгений Лопатин, в приватной беседе говорил подчиненным о том, что если преступления нет, то его нужно инициировать. А как это можно сделать не подбрасывая потенциальным фигурантам уголовных дел, наркотические средства, оружие, подделывая материалы уголовных дел, то есть по сути заниматься фабрикацией!?
Конечно это все понимали. А тех, кто не захотел терпеть такое, просто выживали, пример тому Дмитрий Клышко и Олега Калмыков. Скорее всего, они уже понимали, чего от них хотят и что с ними будет в случае несогласия – и решили подстраховаться. Не зря же свои разговоры с начальством они записывали.
Вот, к примеру, выдержка из их разговора с начальником полиции ОМВД России по Мостовскому району Игорем Кларком (аудио есть в распоряжении редакции):
«Слышишь че, убеждать меня не надо. Самое главное, если я так считаю, то для тебя это страшно. Я кричать, орать не буду. Но для тебя и Калмыкова это страшно… Это мое право. Я тебе в открытую говорю, либо ты изменяешься в лучшую сторону, либо ты работать не будешь».
То есть, чувствовалось, что начальство ребятами недовольно – и все же у них еще был шанс дать слабину и, прогнувшись, продолжать нести службу. Ну, или делать вид.
Не прогнулись. И вылетели из органов в два счета. Ребят уволили, даже не ознакомив с приказом об увольнении, не дав взглянуть на результаты служебной проверки, не обосновав причины, не выдав на руки трудовых книжек.
Однако, это было лишь началом бед, свалившихся на теперь уже бывших оперативников. Что двигало тем же Шевченко, выкинувшего неугодных оперов на улицу, можно лишь догадываться. Может, возомнив себя этаким хозяином жизни, местным князьком, во власти которого казнить или миловать, он оскорбился тем, что кто-то пошел против него? Или есть в этой истории что-то такое, из-за чего каждая из сторон намерена идти до конца?
Наказание без преступления
Как бы то ни было, подчиненные Шевченко по его приказу берут в оборот местного «наркушу» Романа Чумакова, которого в свое время брали Клышко и Калмыков, и, судя по всему, за счет обещаний снижения срока наказания «уговаривают» дать против оперативников показания.
И вот они уж есть – согласно им, Клышко и Калмыков, эти честные ребята, спортсмены, чуть ли не комсомольцы, оказывается сбывали наркоману Чумакову патроны и наркотики. Все – состав есть, можно возбуждать дело. То, что есть показания всего одного, и то весьма ненадежного свидетеля, и никаких улик, никого не удивило. Расхожая фраза «здесь все друг другу кум, брат и сват» как нельзя близка именно на Кубани. Один сказал – надо возбудить, другой ответил – раз надо, значит возбудим.
И вот уже Калмыков и Клышко объявлены в федеральный розыск. И это, несмотря на то, что наркоман Чумаков вдруг вспомнил, что такое совесть или просто «протрезвел», но от своих первоначальных лживых показаний вдруг отказался. И это, несмотря на то, что нет ни поставленных бывшим операм в вину наркотиков, ни патронов – как вещдоков, всего этого при обысках на квартирах бывших сотрудников обнаружено не было.
По сути, сейчас против Клышко и Калмыкова у обвинения ничего нет. Нет заявления, нет улик. Но есть их враг Шевченко и Ко, а так же «кум, брат и сват», большинство которых так же являются частью правоохранительной системы Кубани.
Надо признаться, что кто то в это отлаженной системе, все таки понимал, что есть нестыковки поскольку это дело неоднократно приостанавливали и вновь возобновляли, в нем появлялись новые эпизоды и новые составы –, но «кумовья и сваты», которые из «надо», подходили к нему с разных сторон, но с одной и той же целью: завиноватить этих двух оперативников. Возможно, большинство из этих «кумов и сватов» понимают, что Клышко и Калмыков никакие не преступники. Но понимают они и то, что никому не позволено выступать против системы. А если выступил, тебя накажут. Публично и строго – чтобы другим не повадно было.
И что самое печальное – у них может это получиться. Родственники находящихся в розыске бывших сотрудником полиции неоднократно обращались в различные инстанции, писали в прокуратуру края, Генеральную прокуратуру, СК и УСБ. Согласитесь, вроде как разные ведомства – причем, не всегда и не во всем друг другу дружественные. Прокуратура надзирает за МВД, СК притирает прокуратуру, УСБ все тихо, но дружно ненавидят.
Но оказывается, когда нужно наказать выскочек, эти ведомства вдруг превращаются в одну большую репрессивную машину, этакий каток во всю ширину дороги – шагни влево или вправо, все равно под него угодишь. Поэтому и ответы из ведомств родственникам, как под копирку: проверка по заявлениям была проведена и установила, что дело было возбуждено законно и обоснованно.
Что же касается главных героев конкретно этой истории, то судьба Клышко и Калмыкова может решиться в самые ближайшие дни. А вот Виталий Шевченко по-прежнему руководит Мостовским отделом полиции. И весьма уверен в своем завтрашнем дне. Как и Игорь Кларк, несмотря на его перевод в Хосту.
А родственникам Клышко и Калмыкова остается только надеяться и верить, что бы не вынесли обвинительный приговор заочно. Хотя оперативники, вроде как, ни от кого и не прячутся. Готовы сотрудничать со следствием. Но готово ли оно к сотрудничеству? Или для него они уже заранее виноваты?
К стати, на днях, 16 февраля Мостовской районный суд под председательством судьи Виталия Ермолова вынес приговор Роману Чумакову. По словам родственников оперативников, которые побывали на суде, Чумаков получил ниже нисшего от предусмотренного за подобные преступления срока, 7 лет. Дело рассматривалось в отношении неустановленной группы лиц по предварительному сговору. Но мы то понимает кого имели ввиду.
После приговора Чумакову дело в отношении «оперативных сотрудников ОМВД России по Мостовскому району» было выделено в отдельное производство в связи с их розыском. Каким будет приговор Калмыкову и Клышко остается только догадываться.
Но самое страшное здесь даже не в самом приговоре – а в том, что во всей правоохранительной системе Кубани до сих пор так и не нашлось ни одного человека, ответственного лица, которое не виноватило бы всех без разбора – а просто село и, изучив дело, попыталось бы во всем разобраться.
Ведь мы в своем материале не пытаемся на пустом месте обелить тех же Клышко и Калмыкова – мы все-таки не следователи, и многое можем лишь предполагаться. Например, мы можем предположить, что бывшие оперативники Клышко и Калмыков вполне честные ребята, просто не угодившие даже не Шевченко, а системе, в которой (вернее, которой) тот служит.
Ведь если бы те парни не угодили лично одному Шевченко, нашлось кому того приструнить. А раз вместо «приструнить» бывших полицейских-отличников в наглую, никого не боясь, на левом обвинении уже практически довели до суда, значит, дело вовсе не в «винтике» Шевченко, дело – в системе.
И, по правде говоря, больше чем уверен, что подобные подгоны отчетности, фальсификации и прочие нехорошие вещи творятся не только в Мостовском РОВД. Более того – не только в Краснодарском крае. И счет уволенным подобным образом несогласным полицейским, думаю, может идти на сотни и даже на тысячи.
Только из этих возможных тысячей мы знаем лишь фамилии Клышко и Калмыков. Потому что, в отличие от других, они молчать не стали. Нет, это отнюдь не в укор тем другим, безропотно писавшим «по собственному» под диктовку начальника. Просто у каждого из них свои собственные обстоятельства для того, чтобы «заткнуться в тряпочку».
Клышко и Калмыков решили пойти выше обстоятельств. Что из этого получится, даже страшно предположить. Я понимаю одно – в любом государстве должна быть правоохранительная система, без нее никуда. Но когда из этого словосочетания по своей сути исчезает слово «правоохранительная», а остается лишь «система», откуда в ней взяться правосудию? Не от слова суд, а от понятия – справедливость.
Но пока бывших оперативников Клышко и Калмыкова, судя по всему, ждет именно суд. На справедливость можно лишь надеяться.
Ну а нам ничего не остается как внимательно следить за тем, удастся ли парням доказать свою правду и, главное, убедить всех, что эта правда – единственная, и никакой другой нет.
В ином случае система их сожрет и, даже не подавится. Так всегда бывает в стране, которой на местах правят разные там «шевченки», рассказывая всему свету о том, какое мы все из себя правовое государство. Что ж, ждем развязки истории – и очень надеемся, что развязки именно правовой.
Иван Логинов, специально для Общей Газеты