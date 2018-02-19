Синоптики пообещали жителям московского региона аномальные морозы
В Москве и Московской области на этой рабочей неделе ожидается сильное похолодание. Синоптики уже сейчас называют прогнозируемую погоду аномальной для конца февраля
Фото: aif.ru
В Москве и Московской области на этой рабочей неделе ожидается сильное похолодание. Синоптики уже сейчас называют прогнозируемую погоду аномальной для конца февраля.
По данным Гидрометцентра, в середине недели температура воздуха в столичном регионе впервые за текущую зиму опустится ниже 20 градусов.
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова сообщила РБК, что «в среду, 21 февраля, будет примерно шесть градусов ниже нормы, в четверг, 22 февраля, тоже холодный день получается, отклонение от нормы также около шести градусов». В ночь на 23 февраля температура воздуха опустится до минус 21-26 градусов.
«Для этого времени года это сильные морозы. Но ветер будет слабый, воздух сухой, без осадков», - сообщила синоптик.