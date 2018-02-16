Бездарь бездарен во всём
Недавние снегопады в первопрестольной в очередной раз показали, что столичные власти к зиме не готовились, оставив простых москвичей один на один со снежной стихией
8-го февраля заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков рассказал, что «при существующих нормативах последствия такого аномального снегопада ликвидируются за 10 дней, но городским службам поставлена задача справиться раньше». Удивительные вещи говорит чиновник в то время, когда столица благодаря неубранному во многих местах снегу превратилась в настоящие «американские горки».
Попытки убрать снежные заносы, которые власти города предпринимали начиная с 3 февраля, так и не принесли желаемых результатов – непреодолимые сугробы по-прежнему украшают большинство улиц и особенно переулков города.
Так что, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что коммунальные службы Москвы не в состоянии справляться с разгула стихии, и обрушившейся на столичный регион февральский обильный снегопад тому пример.
Почувствовать на себе провал столичных коммунальщиков можно было сразу же: уже после первого снегопада 3 февраля с улиц исчезли детские коляски с младенцами. А если не исчезли, то могли проехать лишь по проезжей части и только с помощью сердобольных прохожих – колёса напрочь застревали в снегу. Затем с улиц исчезли пожилые люди и жители с ослабленным здоровьем – пройти по завалам удавалось лишь физически подготовленным москвичам.
Конечно, что-то где-то делалось – в основном, на улицах, которые, так сказать, на виду и особенно на тех по которым ездят самые главные чиновники города, и конечно же страны. Однако, вне центрального округа столицы, во дворах, в небольших переулках, ситуация остаётся прежней.
Тем не менее, столичные власти регулярно уверяют, что в ликвидации последствий снегопада, который прошел почти две недели назад назад, участвуют тысячи единиц спецтехники и десятки тысяч дворников. А москвичи словно «ослепли» и в упор не видят, чтобы улицы кто-то убирал: тротуары до сих пор непроходимы, с крыш свисают гигантские сосульки и глыбы льда, а автомобилисты жалуются на невозможность припарковаться – места большинства платных и тем более бесплатных стоянок, так и остаются площадками для складирования снега.
В таких условиях в городе даже появился бизнес по откапыванию машин. По наблюдениям журналистов, этим, в частности, активно подрабатывают коммунальщики, готовые за 600 рублей очистить выезд и саму машину буквально за 15 минут. Если же рабочих поблизости нет, приходится прибегать к помощи интернета: на запрос "чистка снега" вылезает множество предложений: заказы принимаются от 100 квадратных метров с применением тяжелой техники.
Почему столичные коммунальщики бездействуют и кто должен контролировать уборку дорог и дворов? У районных жилищников мнение на этот счет единогласное: не хватает снегоуборочной техники! Куда она пропала? Остается только догадываться. И куда подевались дворники? Неужели саботаж? Или рабочих рук не хватает – все плитку перекладывают?
Тем временем, многочисленные информационные табло заботливо сообщают столичным жителям: «Ввиду тяжёлых погодных условий рекомендуем воздержаться от использования личного транспорта в ближайшие сутки. Пользуйтесь городским транспортом». Судя по ситуации на дорогах, к этому совету особенно ответственно отнеслись работники коммунальных служб. А простые москвичи по-прежнему лазают по горкам или бредут к остановкам по пояс в снегу.
«Не было такого при Лужкове», – то и дело вздыхают «старожилы». Снегоуборочной техники по-прежнему не хватает, грузовые автомобили служб ЖКХ, по наблюдению москвичей, активно используют для перекрытия центральных улиц города. Это, видимо, важнее со стратегической точки зрения.
Зато зеленых эвакуаторов МАДИ и машин Моспаркинга как всегда предостаточно. Работают старательно, бдят, и непогода для них – не помеха.
А Москва по-прежнему утопает в снегу. Например, уже несколько лет жители Университетского и Ленинского проспектов, которых курирует ГБУ Жилищник района Гагаринский (юго-западный округ), просят чиновников навести порядок во дворах. Каждую зиму на месте парковочных мест (а иногда и прямо на автомобилях) образуются горки, с которых дети катаются на санях. И так до весны.
А может это специально придумано? Очередной фестиваль пингвинов с ледяными горками и отказом от автомобиля во благо здорового образа жизни на свежем московском воздухе? Вдруг столичные власти таким вот образом заботятся о нас с вами – а мы тут на них бочку катим?
Ложка дегтя в бочке… снега
К сожалению, нет – не катим. Массовые комментарии жителей столицы в соцсетях и увиденное своими глазами позволяют сделать печальный вывод. Московские власти сдали город без боя. И «снег-оккупант» теперь издевается над москвичами, как хочет. А заодно издевается и власть.
«Слышали новость от мэрии? В уборке снега задействовано 16 тысяч единиц техники и 100 тысяч человек. В столице с учетом Новой Москвы 4 800 улиц. Выходит прямо сейчас на каждой улице работает по 3 машина и 21 человеку. Видел кто хоть одну машину или одного человека с лопатой?» – такое можно встретить в сети.
«Ни одной снегочистилки не встретила сейчас, пока ехала до дома по Волгоградке… ни одного дворника во дворе уже сутки не видела», – пишет москвичка в ответ.
«На шоссе Энтузиастов тоже троллейбусы стояли из-за забуксовавшей в правом ряду в снежной неубранной каше фуры, на перекрёстке с проспектом Будённого, – пишет еще один пользователь. – И ни одного дворника, и ни одного уборочного трактора или уборочной машины».
Доходит до анекдотических ситуаций. Одна из жительниц столицы, устав ждать, пока в их дворе уберут сугроб, написала на нем фамилию ненавистного властям оппозиционера Навального, надеясь на то, что сугроб уберут если не по коммунальным причинам, то хотя бы по политическим.
Но в основном москвичам не до шуток. И большинство из них видит такому снежному беспределу одну причину – ее название «Собянин». В соцсетях и разного рода форумах кипят не шуточные страсти, и льются на московских чиновников разного рода комментарии:
«Бездарь бездарен во всём…»
«А ещё важно понимать, что собянинцы снег убирают не там, где люди ходят, а там где это удобно делать в больших объемах. Например, у метро почищена огромная территория (по которой никто и никогда не ходит), а вот до метро добраться практически невозможно – снег по колено».
«Такой бездарной уборки снега не было вообще».
«Собянина и его команду – в отставку!»
«Мне кажется, пора браться за лопаты и идти к мэрии, у кого нет лопат, можно вилы…».
«В Зюзино троллейбусы практически не ходили, автобусы крайне редко».
«Да! На Варшавке и Каширке автобусы буксовали у остановок! Трактора вытаскивали с тросом».
«Город от снега практически не чистится!!! Снегом завалены и улицы и дворы!!! И самое страшное, что и никакой техники не наблюдается! Ни техники, ни дворников. Кажется, Собянин принял решение – ждать весну (когда само всё растает). А если серьёзно, то ощущение, что мэр наш ни черта не контролирует, а его прибалтийские помощники снег видели только в кино или на картинках».
Особое возмущение характерно для пользователей, владеющих автотранспортом и потому пострадавших от неготовности городских властей особенно ощутимо:
«Припарковаться нет возможности от слова вообще, так как глобально не чищено, – пишет одна автовладелица. – Вот позвали нашего дворника за дополнительную оплату расчистить место для машины. Утром сами откапывали, вечером сапёрной лопатой не расчистить, да и сил нет».
«Тротуары не чистят неделю!!! Даже не пытались. У меня ощущение, что все дворники устроили забастовку!!! Ни одного не видно нигде в городе!!!»
«Руководство Мосавтотранса сокращало до безобразия ремонтных рабочих, а теперь пытается заставить работать подряд две смены: 8 часов + 8 часов = 16 часов. Да ещё заработную плату уменьшили в 2017 г. на 10 тыс. рублей и дали предупреждение о дальнейшем сокращении. Но руководство не ожидало снежной зимы и аварий автотранспорта».
«Как за «хапремонт» брать, и коммуналку повышать – так это запросто, а как хотя бы раз в году выполнить свои прямые обязанности – так хрен. Куда-то вся активность подевалась, когда пришло время лопатой помахать».
«А за что мы платим тогда? На что берутся налоги? Чтоб содержать ленивых дармоедов, для которых снег зимой – аномальное явление».
И это, пожалуй, еще самые «литературные» выводы о талантах и способностях мэра и его команды, которые не оставляют никаких сомнений в том, как москвичи оценивают его работу.
Пребывание гостя столицы из Владимира затянулось на неопреденное время. Фото: ОГ.ру
А снегопад был не только в Москве…
Что интересно, пока жители самого богатого города страны выгребают свои автомобили из-под завалов, а чиновники вкупе с коммунальщиками ждут спасительного весеннего потепления, власти, например, Нижнего Новгорода призвали жителей контролировать уборку снега через соцсети. Словно в пример безразличию Сергея Собянина.
Мэр Нижнего Владимир Панов на своей странице в Facebook призвал горожан принять активное участие в контроле по уборке снега городскими службами. Для этого в социальной сети даже была создана группа «АнтиСнег – Нижний Новгород», чтобы горожане могли присылать туда адреса и фотографии как дорог, так тротуаров и дворов, качество уборки которых их не устраивает, а власти могли бы в ответ реагировать.
А в Санкт-Петербурге работу местных чиновников, отвечающих за уборку снега, оценивать наряду с горожанами взялась местная прокуратура. Думаю, для любого чинуши, дыхание прокурора за спиной, заставит быстренько вынуть попу из удобного кресла и броситься заниматься тем, для чего он, собственно, и был назначен.
А пока в Питере еще только начинают искать виновных, в Башкирии головы уже полетели. Ну, не то, чтобы полетели – но домой некоторые чиновники за последний месяц принесут денежек меньше. Больше четырехсот должностных лиц привлечены прокуратурой к дисциплинарной ответственности, а самых злостных нарушителей оштрафовали.
Прокурорская проверка показала, что некоторые чиновники и представители управляющих компаний республики просто игнорировали свои обязанности по организации уборки снега и очистки улиц. Только наказание послужило поводом для начала хоть какой-то деятельности на дорогах и улицах Башкирии.
А ведь главным инициатором недовольства чиновниками стали даже не местные жители, а мэр Уфы Ирэк Ялалов, которых после новогодних праздников прошелся по городским улицам и остался недоволен ситуацией с уборкой снега, о чем и высказался вслух.
Да что там Уфа – это все-таки пусть не мега но все таки полис – миллионник, а не глухая провинция – и там есть деньги. Не такие, как в Москве, но все же. А вот пример того же скромного малоденежного Брянска, который тоже не миновали серьезные снегопады, может мэра Собянину стать в укор.
Конечно, и здесь есть проблемы – и неубранных мест навалом, и дворы нечищеные, и дворники в пять утра на работу не выходят, и жалоб от людей хватает. Но такого скопления снежных гор, как в Москве, здесь, пожалуй, не увидишь. Все, что мало-мальски чистят, сразу вывозят в поля – за город.
Почему так слабо «чешется» Собянин? Ну, если, предположим, на простых жителей столицы ему, как говорится, с высокой колокольни – но ведь эти жители еще и избиратели. На носу президентские выборы – а Собянин на все сто представитель действующей власти, которой хотелось бы сохранить свои нынешние позиции.
А осенью и выборы мэра Москвы, где с большой долей вероятности будет присутствовать и нынешний градоначальник. Или там настолько все уже распределено и согласованно, что и «чесаться» лишний раз не стоит?
Может, это и так – и на тех и других выборах кого нужно, выберут без нас. И все-таки мэр главного города страны должен быть не только хорошим администратором – но и прежде всего личностью, за которой хочется идти. А он… Как написала одна из пользователей соцсетей: «Бездарен во всем». Что толку говорить о высоких материях, о технологиях, транспорте, жилищном строительстве – если в столице не могут справиться даже со снегом?