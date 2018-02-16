Компромат на себя, или законы жанра
Вызвали в кадры и сказали, чтобы я срочно готовил на себя компромат. Иначе – попаду под сокращение.
Я стал оправдываться: – А что я, один такой, что ли? Вон у Хмырёва тоже всё чистенько, не придерешься. А его почему-то не увольняют…
– К вашему сведению, у него 8 заграничных счетов обнаружили, так что с ним всё в порядке, – сказал кадровик.
– А Шаромыго? – не унимался я. – Он же аскетизм проповедует, философов каких-то все время читает, призывает всех к самоограничению...
– Меньше его слушайте, это он так прикалывается, у него незадекларированной жилплощали на всё наше управление хватит. Замазан по полной.
– Вот лицемер! Вот хапуга! – не удержался я.
– Ну, это вы напрасно, он действует в установленных рамках, как и положено государеву человеку. Сейчас готовим его к повышению, прямо туда, – и он указал пальцем вверх.
– Ладно, – согласился я. – Что-нибудь придумаю…
– Только имейте в виду, – сказал он строго. – У вас в запасе всего две недели.
– Может, посоветуете что-нибудь, – ласково попросил я. – А потом гульнем, обмоем этот мой компроматик…
Он мило насупился. – Ну, обзавестись какой-то крупной недвижимостью вы, наверно, уже не успеете, – начал рассуждать он. – Открывать за рубежом счет тоже сейчас, учитывая их русофобию, не время… Ведь эти уроды всё перепроверять сто раз будут… А вот с девчатами пошалить под камеру сможете хоть сегодня.
При этом его глазки блудливо блеснули…
– Да я вообще-то женатый человек, – напомнил я ему, – это же всё придется в сеть выкладывать, чтобы общественность среагировала…
– Безусловно, – подтвердил он. – Иначе и смысла нет. Мы должны им показать, что они нам не указ, у нас свои законы жанра.
– А как же жена?
– Пусть супруга проявит сознательность, – наставительно произнес он. – Хочет, чтобы ее муж по-прежнему в обойме был, – должна помогать. Ради своих мужей жены и не на такое шли. Вспомните декабристок…
И тут меня осенило. «А может, прямо с ней к проституткам двинуть? Пусть она же и сфоткает меня в непотребном виде. И дело будет сделано, и доверие ей вроде как выкажу…»
И я, повеселев, кинулся к компьютеру искать секс-услуги.