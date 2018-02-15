Ученые признали жареную пищу причиной развития рака
В исследовании приняли участие 104 980 взрослых людей средним возрастом 43 года. Добровольцы как минимум дважды заполняли опросники пищевого поведения для оценки количества 3 300 различных продуктов питания
Международная группа ученых из Франции и Бразилии назвали пережаренную пищу и другие сильно обработанные продукты причиной возникновения рака.
В исследовании приняли участие 104 980 взрослых людей средним возрастом 43 года. Добровольцы как минимум дважды заполняли опросники пищевого поведения для оценки количества 3 300 различных продуктов питания, потребляемых в течение дня. Пища была ранжирована по степени термической обработки, сообщает «Лента.ру».
Ученые также рассматривали несколько сторонних факторов развития злокачественных опухолей, в том числе возраст, пол, уровень образования, семейный анамнез, курение и уровень физической активности. В ходе исследования выяснилось, что 10%-ное увеличение доли сильно обработанных продуктов в рационе связано с ростом риска развития рака на 12%. Для развитии опухоли молочной железы этот показатель вырастает на 11%.
При этом исследование не выявило существенной связи между развитием рака и употреблением таких продуктов, как консервированные овощи, сыры и свежий хлеб, а также фрукты, овощи, бобовые, рис, макароны, яйца, мясо, рыба и молоко.