Роскомнадзор заблокировал блог Алексея Навального из-за расследования об Олеге Дерипаске
Администрация социальной сети Instagram удалила публикации Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), которые были внесены в реестр запрещенной информации по требованию Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края
Администрация социальной сети Instagram удалила публикации Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), которые были внесены в реестр запрещенной информации по требованию Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края в качестве обеспечительных мер по иску бизнесмена Олега Дерипаски.
В реестр запрещенной информации были внесены 14 постов Насти Рыбки, однако большую часть из них девушка удалила сама. Instagram убрал из доступа две оставшиеся публикации.
Олег Дерипаска подал в суд на «охотницу за олигархами» Анастасию Вашукевич и Алекса Лесли (Александра Кириллова) из-за распространения информации о его частной жизни после публикации расследования Алексея Навального. Суд принял определение об обеспечительных мерах, согласно которым все публикации о личной жизни бизнесмена должны были быть удалены до вечера 14 февраля.
Роскомнадзор ранее предупредил Instagram и YouTube об угрозе блокировки на территории России, если они не удалят «запрещенный контент».
В расследовании ФБК сообщалось о посещении вице-премьером Сергеем Приходько яхты Олега Дерипаски, где также находилась девушка из эскорта Анастасия Вашукевич.
В рамках судебного иска Олега Дерипаски к Насте Рыбке Роскомнадзор также ограничил доступ к блогу Алексея Навального. Вместе с блогом в реестр также попало видео расследования Фонда борьбы с коррупцией о деловых связях Дерипаски и Приходько, размещенное на YouTube.