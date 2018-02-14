Аркадий Ротенберг анонсировал проект по отвлечению подростков от дурного влияния улицы
Создание и развитие данного проекта Аркадий Ротенберг рассматривает как «социальную инвестицию». «Мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду», - сообщил миллиардер
Бизнесмен из числа «друзей президента» Аркадий Ротенберг планирует запустить проект с серией бесплатных лекций для подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Цель этих лекций состоит в том, чтобы уберечь детей от «негативного воздействия улицы» в целом и так называемого АУЕ (движение, романтизирующее криминальную жизнь среди подростков) в частности.
Создание и развитие данного проекта Аркадий Ротенберг рассматривает как «социальную инвестицию». «Мы займемся развитием детей и подростков, не ориентируясь на какую-либо финансовую выгоду», - сообщил миллиардер, слова которого приводит РБК. Все мероприятия в рамках социального проекта будут бесплатными для подростков.
Аркадий Ротенберг отметил, что никаких договоренностей по реализации проекта с Министерством образования и науки, Министерством культуры или другими государственными институтами у него нет. «Надо, чтобы дети приходили сами, чтобы их не направляла к нам школа или какая-то другая образовательная организация», - отметил предприниматель.
Г-н Ротенберг собирается создавать форматы, «обладающие вирусным потенциалом». Для этого он планирует найти специалистов из разных сфер, которые создадут подходящий контент на понятном и интересном для детей и подростков языке.
Возможными офлайн-площадками для проведения лекций и занятий называют детский лагерь «Артек», павильоны ВДНХ и «Москвариум». В качестве онлайн-площадок бизнесмен собирается использовать любые популярные среди подростков социальные сети и другие ресурсы.