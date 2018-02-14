Минтранс предложил сбивать летающие без разрешения беспилотники
Министерство транспорта России предложило разрешить сбивать беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
Министерство транспорта России предложило разрешить сбивать беспилотники за полеты без разрешения в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В рамках законопроекта Минтранс предлагает разработать положения, предусматривающие то, что беспилотные воздушные суда, осуществляющие полет без соответствующего разрешения в воздушном пространстве, использование которого запрещено или ограничено, могут быть принуждены к посадке, повреждены или уничтожены.
Ведомство также предлагает наделить МВД и Росгвардию полномочиями по контролю за соблюдением правил использования воздушного пространства в части выявления беспилотных воздушных судов – нарушителей, сообщает Znak.com.
В Минтрансе объяснили свою инициативу «угрозой применения дронов в целях совершения террористических актов и иных противоправных действий».
Напомним, с лета 2017 года собственники дронов должны ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 граммов.