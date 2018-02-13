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13 февраля 00:30

Расследование о Дерипаске и Приходько может стать поводом для блокировки YouTube и Instagram

Обеспечительные меры по иску предпринимателя Олега Дерипаски к «охотнице на миллиардеров» Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) могут привести к блокировке соцсетей

Фото: news.sky.com

Обеспечительные меры по иску предпринимателя Олега Дерипаски к «охотнице на миллиардеров» Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли) могут привести к блокировке социальной сети Instagram и портала YouTube.

Ранее Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 9 февраля принял определение о внесении в список сайтов с запрещенной информацией 14 постов в Instagram и 7 видеороликов на YouTube.

У Instagram и YouTube по закону есть три рабочих дня, чтобы удалить информацию. Однако в связи с тем, что не у всех провайдеров есть техническая возможность блокировать отдельные интернет-страницы, то часть пользователей рунета может остаться без доступа к Instagram и YouTube, сообщают «Ведомости».

В Роскомнадзоре заявили, что у сервисов есть время до вечера среды, 14 февраля. При этом ранее ведомство осторожно подходило к блокировке таких массовых сервисов, как YouTube, Instagram, Facebook и Twitter.

Напомним, иск Дерипаски связан с нарушением тайны частной жизни. В суд миллиардер подал после публикации расследования Алексея Навального, основанием для которого послужили публикации Насти Рыбки. В расследовании говорится о том, что  Олег Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы вместе отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. На яхте также присутствовали модели, среди которых была и Настя Рыбка.

В рамках обеспечительных мер по иску г-на Дерипаски Роскомнадзор потребовал от Навального и ряда СМИ удалить публикации о расследовании и фотографии. Редакция мужского журнала Maxim сообщила, что надзорное ведомство потребовало удалить шутки о Насте Рыбке.

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