Не родись красивой… родись живой
Сколько еще хватит у Минздрава духу врать себе, президенту и простым россиянам, что мы здоровая нация с хорошей рождаемостью?
Великое переселение роддомов
Медицину оптимизируют – не первый год и по всем направлениям. И остановки этому, похоже, нет. Роддома тоже не избежали оптимизации. Рожениц по всех регионах чиновники сгоняют в единые перинатальные центры, выдавая красивую статистику, и совершенно не заботясь о том, сколько сотен миль, на чем и по каким дорогам предстоит преодолеть очередной будущей мамочке до места назначения.
Один из самых жестких вариантов оптимизации с легкой руки Минздрава и правительства губернатора Воробьева сегодня мы наблюдаем в Московской области, особенно в подмосковной Кашире.
Положение людей настолько серьезное, что депутат каширского городского округа Любовь Ковач от лица граждан опубликовала в соцсетях обращение к президенту Путину с просьбой спасти местный роддом, который закрывают в угоду новому перинатальному центру.
В обращении говорится о том, что все действия местных чиновников идут вразрез с нуждами людей и противоречат конституции, что теперь время доставки роженицы в больницу увеличится до нескольких часов, что многие медработники потеряют работу.
И это при том, что Каширский роддом – вполне способен работать и дальше. А выбранная позиция Министерства здравоохранения может впоследствии не улучшить положение с рождаемостью и оказанием современной медицинской помощи, а, наоборот, привести к повышенной смертности среди рожениц и новорожденных детей.
И все это делается лишь для того, чтобы решить проблему весьма недешевого содержания новых перинатальных центров. То есть, заботы о человеке здесь нет абсолютно. Весь вопрос упирается в финансы. Люди ничто – бизнес все. И это больная тема не только для жителей Каширы. В Коломне, Сергиев Посаде, Раменском, Пушкино и т.д. и т.п. – везде одно и тоже. Закрывают повсюду.
А ведь подмосковным властям, во всем потакающим Минздраву, прежде стоило бы оглянуться на горький опыт других регионов, который показал, что закрытие муниципальных отдаленных роддомов приводит к ухудшению качества помощи женщинам при беременности: учащаются случаи смертей самих женщин и их детей, увеличивается количество «дорожных родов» в машинах скорой помощи, которых потребуется с учётом расстояний в 3—5 раз больше положенных нормативов.
Но правительство области продолжает гнуть свою линию и, видимо, за особые успехи даже удостоилось похвалы министра здравоохранения Вероники Скворцовой. А на веские доводы граждан о том, что все это неправильно, чиновники или отмалчиваются или выдают «перлы» типа фразы главы подмосковного Минздрава Ольги Митрофановой, пообещавшей, что для доставки рожениц будет закуплен вертолет и дополнительные машины. И это на фоне продолжающегося сокращения еще имеющихся у медучреждений штатных транспортных средств. Вот уж вправду, говорить – не мешки ворочать.
Быть бы живу…
И ведь подгон российской медицины под «европейские стандарты» совсем не повод думать, что и работать у нас начнут по-европейски. Хоть какое ты оборудование поставь в больницах – если людей не научили на нем работать, или люди просто работать не способны, все останется на уровне прошлого века.
В Ростовской области жительнице Таганрога в новом перинатальном центре в том году сделали «кесарево», вытащили на свет троих младенцев – но выходить не смогли. Врачи в гибели малышей винят внутриутробную инфекцию, выявить которую на такой стадии младенчества, для отечественной медицины, оказалось крайне сложно. Сыщики подозревают врачей в халатности и расследуют уголовное дело. А у семьи тройная трагедия.
А ведь на стадии беременности женщина регулярно посещала специалистов, и никаких проблем анализы не показывали. Малыши, по её словам, развивались нормально. Единственное, о чём предупреждали родителей, – двое детей находились в одной плаценте, поэтому одному их них не хватало питания. Но в наш век современной перинатальной медицины, заверяли ее – все решаемо и исправимо.
И, кстати, чтоб уж не быть голословными, это не единственный подобный случай в перинатальном центре Ростова-на-Дону, который считается одним из самых лучших родильных домов региона. Так, в 2013 году у 33-летней роженицы после кесарева сечения на сроке 38 недель родилась здоровая девочка – вес 3,8 кг, рост 53 сантиметра. Через двое суток малышка умерла. Вскрытие никаких внутренних патологий не выявило. В роддоме этот случай отнесли к синдрому внезапной смерти младенца. Я, конечно, не медик – но как по мне, выражение «синдром внезапной смерти», сказанное врачом-профессионалом, это все равно, что сказать «я знаю, что он умер внезапно – но не знаю почему».
И здесь сразу видится аналогия с Брянским перинатальным центром, где весной прошлого года почти сразу после помпезного открытия с участием президента, погибли 11 малышей. Трагедию, в прямом смысле слова всколыхнувшую всю Брянщину, тоже списали не некую инфекцию. Мы в свое время освещали эту историю.
Ростов и Брянск – не единственные российский города, где роддом оказался не местом появления малыша на свет, а… кладбищем. В январе 2016-го в Орловском новехеньком перинатальном центре за две недели умерли восемь младенцев. Шумиха была такая, что помимо уголовного дела пришлось даже временно центр закрывать, шло вразрез с политикой поголовного строительства подобного типа учреждений во всех областных городах.
Однако тогда из заключения комиссии, выявившей многочисленные нарушения порядков оказания акушерско-гинекологической и неонаталогической помощи в работе перинатального центра в Орле, никто в министерстве выводов для себя не сделал. Центры продолжили открывать согласно намеченному плану, младенцы продолжили гибнуть, несмотря на наличие в медучреждениях самого современного оборудования.
Наши цифры – как лекарство
Как-то министр Скворцова озвучивала возможность для россиян жаловаться на недочеты медицины на «горячую линию». Но масса людей уже сейчас жалуются на то, что дозвониться туда проблематично.
Как сказал один знакомый специалист: «Представляю, сколько народу осядет в том коул-центре, чтобы принимать все звонки… это будут люди, которые просто станут передавать огромный объем информации в Минздрав, откуда та будет распределяться в региональные комитеты – а в итоге жалобы попадут к тем, на кого жаловались. В общем, ура бумажному лечению!».
Так что, пока ты дождешься ответа на жалобу на заклеенную кнопку вызова медперсонала в дородовом отделении Перинатального центра в каком-нибудь Воронеже, придет пора рожать следующего. Если удастся сохранить первенца.
Кто и где искал вопросы на ответы, когда в 2014-м в тульском роддоме едва не сгорели заживо двое младенцев, один из которых получил 70% ожогов поверхности тела, а осужденная медсестра, проявившая трагическую халатность, попала под амнистию, даже не дойдя до суда?
Но бумага бумагой – а если помощи от медицины нет, и насморк или ангину можно подлечить самому – как самому, к примеру, родиться? Как выйти из роддома живым? И как выполнять волю президента, который еще лет пять назад призвал россиянок рожать детей числом от трех и выше?
И это ведь не просто призыв к людям – по сути, это приказ для Минздрава улучшать демографию. Как госпожа Скворцова собиралась выполнять волю главы государства? Так же, как с оптимизированными зарплатами врачей – когда из пяти двоих уволили, оставшихся трех загрузили под завязку, частично раскидав на них зарплаты уволенных? Ну, и отчитавшись о том, что все сделано.
Не представляю себе, как можно «оптимизировать» рождаемость, ничего не предпринимая в реальности. Не станут же писать «два родилось – один в уме»? Мне кажется, ответа на вопрос не знает и сама госпожа Скворцова.
Все, что умеет выдавать министр – это цифры, составленные из каких-то сказочных отчетов и нереальных перспектив. Или просто разводить «правду водой», как в случае с официальной статистикой детской смертности. Например, осенью 2016-го министр, ничуть не сомневаясь, называла цифру в 0,75 умершего младенца на 1000 на 1 тысячу населения.
Это пусть во всем мире коэффициент детской смертности подбивают из расчета количество смертей младенцев к количеству живорожденных. А то ведь с нашим хитрым 0,75 в нормальном правдивом рейтинге мы обгоняем даже самые благополучные в этих вопросах Монако (1,8 смертей на тысячу живых младенцев) и Японию (2). А если и нам писать, как надо, то наше место в рейтинге № 161, и окружают нас уже не сытые монегаски с благополучными японцами и скандинавами, а Ливан, Пуэрто-Рико, Чили да Сен-Пьер и Микелон. Это наши сегодняшние «братья по несчастью».
Не зря же в высшем «медицинском» рейтинге, куда Россия попала лишь в 2014 году, наша страна оказалась на последнем месте. В 2015 году ниже России оказалась только Бразилия, а в 2016 мы вновь заняли привычное последнее место.
И по хваленой из уст Скворцовой продолжительности жизни нам очень далеко до сытых японцев и благополучных скандинавов – в том числе, и из-за отставания в области высоких технологий в сфере медицины. По всему миру можно встретить лучшие показатели долголетия, нежели в России. А в конце планеты всей находятся страны Южной Африки. В Свазиленде люди не доживают и до пятидесяти. Не обосноваться бы по соседству.
У нас и так, несмотря на общие цифры, в некоторых регионах демография идет со знаком минуса – как, например, в Псковской области, где люди в среднем не доживают и до 66 лет. Особенно большой минус показывает сельская местность. Это связано с уменьшением спонсирования медицины на селе.
Экономический кризис и коррупция привели к значительному сокращению финансовой поддержки больниц и клиник, сокращению больничных коек. Также, цены на жизненно необходимые медикаменты продолжают неуклонно расти. Все это приводит к уменьшению срока жизни.
А чтобы дожить хотя бы до какого-то срока, еще нужно родиться. Живым. А это может быть проблематично, когда у тебя схватки – а до ближайшего перинатального центра десятки, а то и сотни верст, а от дороги есть только… название. На кого надеяться – на бога, если услышит, на соседа, у которого есть машина, или на… вертолет, который тут же по первому звонку пришлют и роженицу заберут?
Родила б и пять, да одного не поднять
Есть у нынешней рождаемости помимо слабой медицины и другая сторона медали – общая бедность людей и нестабильность в стране. А отсюда и нежелание самих женщин рожать много детей.
Некоторые критики обрушиваются на людей – мол, ценности человеческие изменились. Это, мол, в былые времена девочкам внушали, что в жизни женщины самое главное - семья и дети. А сейчас на первом месте карьера.
Однако, можно задуматься, почему сегодня будущие жены и матери едва ли не с детсадовских лет знают, что означает слово «карьера»? Просто подрастая, они на примере родителей понимают, как трудно «попасть в струю» и как непросто в ней продолжать сохранять «место под солнцем». Уйди в декрет, твое место займут другие. Удастся ли после вернуться под те же «лучи»? Да еще с ребенком, которого надо кормить.
Ведь, несмотря на озвучиваемые критиками «изменившиеся ценности», по опросам больше половины «карьеристок» хотят иметь большую семью и двоих-троих детей. Но при этом хорошо понимают – слава богу, если удастся выкроить в бешенном рабочем ритме время хотя бы для одного малыша. Которого, кстати, тоже еще нужно «поднять».
На «поднять» нужны деньги. Немалые. Не у всех мужья «принцы» или хотя бы реально «добытчики» - сегодня во многих семьях мужья и жены зарабатывают примерно одинаково, и временное «выбывание» из графика зарабатывания хотя бы одного из супругов серьезно бьет по семейному бюджету. Поэтому, пока этот замкнутый круг - без выхода. С одной стороны, чтобы вырастить ребенка, нужны средства. С другой - чтобы эти средства заработать, необходима крепкая карьера.
Отсюда и мизерный прирост населения, который по стране за 2016-й год составил 5,3 тысячи человек. В 2015-м - 32,7 тысячи. Любопытно, что на фоне общего незначительного прироста населения по стране, естественный прирост наблюдается лишь в 41 субъекте РФ, а в 44 субъектах число умерших стабильно превышает показатели рождаемости, причем в 10 регионах это превышение составляет в 1,5 раза и более.
Субъектами с наибольшим естественным приростом населения считаются Ингушетия, Чеченская республика и Ямало-Hенецкий автономный округ. Фактически медленно вымирающие регионы России – это Псковская, Тюменская и Тульская области.
Лидерами нынешней рождаемости, согласно опубликованному Общественной палатой РФ документу под названием «Национальный рейтинг рождаемости в субъектах Российской Федерации-2017», стали Тыва, Чечня и Ингушетия, аутсайдерами – Ленинградская, Псковская и Магаданская области. Население страны при этом на 1 января этого года составило 146,84 млн. человек.
А если к снижению рождаемости и все еще высокой детской смертности приписать наше нахождение среди стран-лидеров по разводам (более 800 разводов на 100 браков), то можно сказать смело: наша демографическая политика проваливается так же легко, как и тротуарная плитка на отремонтированных московских улицах.
На наши сегодняшние 146 с хвостиком миллионов населения уже нацеливаются японцы, мексиканцы и филиппинцы, чтобы вытеснить нас из «топ-10». Но страшней не то, что они нас догоняют – а то, что мы сами себя «поедаем», и абсолютно некому этот процесс остановить. У главного российского «доктора» Вероники Скворцовой для отчета наверх всегда (а, может быть, и загодя) припасены нужные цифры.
А то, что мрем, как мухи – кому какое дело. Главное, что на бумаге, мы легко живем за семьдесят. Судя по деятельности российского Минздрава – главная задача нашей медицины отнюдь не лечение, а статистика. Нужная статистика. Может, главе Минздрава сменить работу и уйти куда-нибудь в Росстат? Ну, или просто ее уйти. Пока еще хоть эти 146 с хвостиком есть в наличии.
Ну, или хотя бы для того, что бы пришел человек, новый, по своему сильный как президент, и занялся наконец делом, настоящим. И что бы люди в нашей стране смогли спокойно рожать, не думая о том, как им до современного перинатального центра добраться. И чтобы трагедии, подобные орловской и брянской, больше не повторялись. И понимающий, что роддом должен быть не только современным, но и доступным – как аптека.
Потому как продолжение нынешней политики оптимизации роддомов приведет и к «оптимизации» рождаемости. Она станет еще меньше. Вместо 10 роддомов в шаговой доступности на 100 койко-мест каждый, будет один большой центр на тысячу мест за сотни километров от дома только по тому, что для государства это якобы дешевле в обслуживании. И это для властей главный довод. Именно деньги, а не люди.
А ведь большинство из них – это избиратели, которым, кстати, в марте предстоит делать свой выбор. Но как сказала вышеупомянутая Любовь Ковач в призыве к президенту относительно каширского роддома, такой подход к проблеме рождаемости и к медицине в целом приведет к социальной нестабильности и ухудшит лояльность населения к властям накануне президентских выборов. Это ли не повод для этих самых властей забеспокоиться о своем собственном будущем – если уж судьбы простых россиян им безразличны?