Опубликован список погибших пассажиров и членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета
На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал из Москвы в Орск. Большинство погибших - жители Оренбургской области
МЧС России опубликовало список пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета «Саратовских авиалиний» в Московской области.
На борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет следовал из Москвы в Орск. Большинство погибших - жители Оренбургской области.
Члены экипажа Ан-148: командир Валерий Гоубанов, второй пилот Сергей Гамборян, бортпроводники Анастасия Славинская и Виктория Коболь, техники Олег Сергеев и Андрей Рябинин.
Пассажиры: Анохин Виктор, Анохина Зоя, Дмитриенко Юлия, Гахраманов Намиг, Карпушкин Анатолий, Карпушкина Татьяна, Киселева Екатерина, Клаев Юрий, Колодезный Анатолий, Коротков Евгений, Ковчуга Людмила, Леонова Ольга, Леванов Евгений, Леванов Евгений (ребенок), Сергошко Александр, Севоян Варсик, Синиципа Татьяна, Ведякина Мария, Акназаров Тамерлан, Александров Илья, Алексеенко Крискентия, Бойкова Екатерина, Булатова Лилия, Ведиборенко Илья, Гауссб Альфия, Грачев Алексей, Дришова Ирина, Громов Игорь, Давыдова Елена, Долбин Виктор, Драгина Маргарита, Иванов Вячеслав, Ильинов Евгений, Калашник Марина, Кармалеев Борис, Козупицкая Антонина, Красова Надежда, Красова Оксана, Пурепов Олег, Мачнева Светлана, Мещерякова Наталья, Момзикова Кристина, Назаров Максим, Насырова Екатерина, Никитенкова Галина, Никитченко Алексей, Николаенко Любовь, Нормантович Александр, Нормантович Владимир, Панченко Сергей, Полетаев Илья, Радчук Инна, Ремарчук Владимир, Сон Ульяна, Ставский Илья, Толкачев Вячеслав, Толкачев Иван, Толкачева Любовь, Толмасова Дарья, Тулькубаев Фиргат, Уразаева Марина, Усачев Владимир, Хохлова Ольга, Цигичко Ольга, Ямаев Юрий.
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