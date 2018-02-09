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09 февраля 18:24

Коммунальщики Минобороны обратились к президенту в поисках справедливой оплаты труда

Проблема финансирования военной коммунальной сферы крайне тяжелая. Минобороны собиралось платить рядовым сотрудникам по 2 тысячи рублей в месяц, а если те хотели большего, им говорили, что они «зажрались»

Фото: gorsite.ru

Работники коммунальных предприятий подведомственных Минобороны решили отстаивать свои права на достойную заработную плату. «… В общем, мы всей котельной решились и пошли по инстанциям со всеми вопросами, которые нас не устраивают. На данный момент наше обращение в администрацию президента переправлено в МО РФ для разбирательства…», - рассказывает одна из работников Елена Тужилина. При этом женщина призывает присоединяться всех не равнодушных к проблемам неудовлетворительно низких зарплат. Желающие, естественно, находятся: «Вчера съездил и подал заявление, никаких сложностей нет, было бы желание. По Питеру прожиточный минимум 17 т. р. а мы получаем по 14 т.р. потому что нет федерального подчинения, одним словом БОЛОТО!», - пишет Владимир Тураш, рабочий ФГБУ «ЦЖКУ» в Санкт-Петербурге.

Проблема финансирования военной коммунальной сферы крайне тяжелая. В мае 2017 года после создания новой структуры, отвечающей за все объекты Минобороны (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны РФ), в формате видеоконференции проводилось совещание с региональными отделениями, в рамках которого один из участников поднимал вопрос оплаты труда. На тот момент Министерство собиралось платить рядовым сотрудникам по 2 тысячи рублей в месяц, а если те хотели большего им говорили, что они «зажрались».

Как видно из открытых данных, зарплаты гражданского персонала Минобороны крайне малы. Меньше всего получают те, кто непосредственно обеспечивает быт военных. После появления ФГБУ «ЦЖКУ» уменьшение зарплат отмечено в большинстве регионов России. Средняя заработная плата стала составлять от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Подобные изменения коснулись и строительных предприятий Министерства. Так, например, в октябре 2017 года несколько сотрудников Главного военно-строительного управления №6 устраивали голодовку из-за невыплат денежных средств.

Созданное «оборонниками» учреждение выплачивает работникам по 5-6 тыс. рублей  в месяц вместо 15-35 тысяч, которые они получали ранее в зависимости от занимаемой должности. А если быть точнее, то обещает выплачивать, так как перебои и задержка заработных плат стали системной закономерностью.  К сожалению, в некоторых отдаленных военных городках работа в котельных является единственным вариантом заработка для гражданского персонала. Поэтому многие вынуждены терпеть сокращения, урезания и задержки выплат – им просто некуда уходить…

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