Бедность не порок - это статус народа
Показушное уничтожение тысяч тонн санкционных продуктов в то время, когда десятки миллионов россиян живут за чертой бедности, ясно показывает, что для властей надуманный престиж государства важней проблемы «как накормить народ»
Позор сильного государства
Фото и видео о том, как подмосковном Серпухове пенсионеры набросились на тележку с просроченными продуктами, которую сотрудник одного из городских магазинов вывез на помойку, вызвали большой резонанс. Оператор за кадром видео говорит, не скрывая эмоций: «Вот происходит очередная акция. Просрочку вывозят из магазина. Старики бедные, лишенные материального достатка, пользуются этими благами жизни. Увы. Позор государства».
И это при том, что в самом конце ушедшего года Пенсионный фонд РФ во всеуслышание заявил: «В Российской Федерации нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума».
Словно и не слышали чиновники из ПФР, как эксперты в один голос говорят, что бедность становится главным вызовом для России и что наша страна могла бы еще и весь мир поучить – как выживать в период кризиса,
Не так давно на Гайдаровском форуме Татьяна Малева, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) дала такие цифры: в 2000-х бедность сократилась до минимума – 11%, а сейчас она снова возросла до 14%, и спрогнозировала дальнейший рост бедности населения, который и так уже выше, чем был в начале 2000-х годов.
2017-й год многие считают годом экономического, если не восстановления, то, как минимум, равновесия. Однако, «социалка» подвела – здесь равновесия не было и в помине. Сегодня для простого россиянина главное – не загадывать на завтрашний день, а выжить сегодня. А то, что кто-то там говорит о рекордно низкой инфляции, а вдобавок и о повышении зарплат и пенсий – это не повод начать откладывать лишние деньги. Это просто шанс не умереть с голода сегодня.
Вообще, как считает госпожа Малева, государству нужно в корне менять саму систему соцзащиты населения – вместо массовой сделать адресную, иначе очень много средств будет тратиться впустую. А в эпоху кризиса позволять себе пустые траты – непозволительная роскошь.
Тем более, что для правительства все большей проблемой становится сокращение числа трудоспособного населения и, соответственно, увеличение количества тех, кому государство обязано социально поддерживать. Конечно, одним росчерком чиновничьего пера взять и повысить пенсионный возраст легко – но станет ли это действительно решением проблемы?
Не услышали статистики из ПФР и государственного чиновника, когда глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии «Единая Россия» 22 декабря рассказала о двадцати с лишним миллионах россиян, живущих за чертой бедности, среди которых пенсионеры и многодетные семьи составляют значительный процент.
Чиновница назвала такое количество нищих сограждан «достаточно высоким показателем» и пообещала, что государство собирается решать эту проблему путем заложения дополнительных средств на повышение реальных доходов населения. Только вот цифра 20,3 миллиона людей за чертой бедности – это как раз и есть реальная цифра. А «дополнительные средства» – пока просто слова.
Что касается приемлемой величины доходов, то, согласно соцопросу, проведенному недавно ВЦИОМ, россияне считают достойным ежемесячный доход в 40 тыс. руб. на человека. При этом ожидания россиян с высшим образованием, а также живущих в Москве и Санкт-Петербурге, естественно, еще выше. «В этих городах назвали сумму в 56 тысяч 634 рубля. Нужно не меньше, по мнению опрошенных, чтобы жить достойно. Среди россиян с высшим образованием в целом по стране назвали цифру в 45 тысяч 395 рублей» - сообщал гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.
Не живем – выживаем
Но это пока лишь мечты – а на деле 40% российских семей заявляет о нехватке денег на еду и одежду
Экономический кризис сильно сказывается на жизни россиян: у многих возникли финансовые трудности не только с приобретением лекарств и оплатой жилищно-коммунальных услуг, но и с покупкой еды, причем, даже самой простой и недорогой. Об этом говорится в исследовании, проведенном Высшей школой экономики (ВШЭ).
«В сентябре 2017 года доля населения, характеризующего материальное положение своих семей как плохое или очень плохое (бедных по самооценке материального положения), составила 23%; доля семей, испытывающих затруднения с приобретением одежды или продуктов питания (бедных по оценке потребительских возможностей), – 38%» – говорится в докладе.
Данные соцопроса показали, что российских семей, которые оценили свое материальное положение как "плохое" или "очень плохое", оказалось на 3% больше, чем в мае этого года. Как говорится, растем – да не в ту сторону.
Кроме того, в сентябре 2017-го каждый второй респондент, проживающий отдельно, столкнулся с затруднениями при покупке продуктов питания или одежды, а каждый четвертый в целом негативно оценил свое материальное положение. При этом ведь для многих необходимым ежедневным товаром считаются и те, которые не входят в «первый список» – например, табак.
У многих россиян уже не хватает денег на покупку сигарет. В регионах отмечен переход на махорку и кустарное выращивание табака. Ведь в нормальном сильном государстве человек не только должен быть сыт, одет и обут – но и вправе позволить себе некоторые разрешенные законом слабости.
Вообще сейчас 29% российских семей могут позволить себе только продукты питания, а с приобретением одежды уже возникают сложности. 8% россиян говорят о том, что у них не хватает средств даже на еду. Самая тяжелая ситуация - в сельской местности, где 44% жителей констатировали нехватку денег на товары первой необходимости и продовольствие.
Согласно все тому же исследованию, порядка 27% из-за финансовых трудностей за последний квартал не смогли оплатить вовремя или оплатить совсем услуги ЖКХ, 17% не смогли позволить себе сходить в аптеку, когда в этом возникала необходимость – лечились «народными» средствами. Согласно сентябрьской статистике, 74% российских семей, не питая надежд на помощь государства, видят возможность выжить лишь в одном – в жесткой экономии буквально на всем.
Вообще, когда-то казалось, что хуже, чем в девяностых, когда в стране все было совсем плохо, быть просто не может. Но сегодня это уже установленный факт – россияне безостановочно беднеют последние три года – и это рекорд даже в сравнении с теми нищими 90-ми.
А бодрые отчеты чиновников о росте среднедушевого дохода жителей страны, даже не запивая, весело съедает инфляция и бегущие вверх цены на все. Если сказать проще, государство слегка повышает пенсии и зарплаты бюджетникам, а за это время товары, услуги и вообще жизнь в целом дорожает на порядок выше.
Если нет денег, но есть еда – почему б не накормить?
Кажется, ладно, есть проблема – больше 20 миллионов нищих россиян. Ладно, пусть сейчас кризис, нефть с газом идут по плохой цене – и лишних денег у государства, чтобы подтянуть доходы людей до нужного уровня, в бюджете нет. Но если, как говорится, не до жиру – почему бы не использовать для улучшения благосостояния бедняков любые, даже самые нетривиальные способы? Например, раздавать людям санкционную (арестованную, незаконно ввезенную и незаконно добытую) еду, вместо того, чтобы ее жечь и давить тракторами?
Это точно не накормило бы всех – но и незамеченным тоже не осталось бы. Ведь медицинская норма питания - около 900 кг на человека в год. Получается, всей сожженной санкционки (а это 33 тыс. т. за последние несколько лет, из которых порядка 90% это овощи и фрукты, и, кстати, это еще 33 млн. руб., потраченных на процесс уничтожение самой еды) хватило бы, чтобы накормить порядка 40 тысяч человек. Это если б они питались только ею и ничего другого съестного не покупали бы. А если бы продукты раздали в соответствии с их минимальными нормами потребления, то конфиската хватило бы уже на 150 тысяч бедных россиян..
Тем более, что недостатка в санкционных продуктах нет – на них ведут охоту по всей стране. И фактами задержанных и позже публично уничтоженных помидоров, кабачков, яблок, груш, мяса и т.д. частенько пестрят новости различных региональных изданий.
За почти три года «продуктового занавеса», чиновники отлично подстроились под спущенные сверху директивы и поставили уничтожение продуктов на поток. И при этом у каждого свой метод определения «высшей меры» для «приговоренного» товара. Одни партию овощей из нескольких ящиков заливают денатуратом или хлором и выкидывают в помойку - чтобы никто не съел. Другие, если ящиков на целую фуру, вывозят их грузовиками на мусорные полигоны, где давят бульдозером и закапывают. Третьи - мясо просто жгут, поскольку его нельзя зарывать по санитарным правилам.
И все это только потому, что по закону еду в нашей стране раздавать бесплатно запрещено. Это противоречит техрегламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и федеральному закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Ведь неизвестно же, кто и какую еду положил в общественный холодильник... По этой же причине власти активно борются с так называемыми полками добра. Это когда люди могут купить продукты и прямо в этом же магазине оставить их на полке для бедняков.
Если человек сам помрет с голоду, у чиновника не будет никаких проблем. Формально никто в голодной смерти не виноват. А если пенсионерка отравится колбасой, которую бесплатно где-то получила, то моментально начинаются проблемы. Где получила? Кто был проверяющим? А налоги с бесплатной колбасы заплатили? Зато можно выкинуть харчи на помойку, а потом смотреть, как в ней роются, – при таком повороте никакие законы не нарушаются.
С 2015 года действует закон, обязывающий ее уничтожать. Но даже отмена этого требования вряд ли поможет. Государство банально не умеет бесплатно раздавать еду.
«Если санкционку не уничтожать на месте, то есть риск, что ее начнут перепродавать, – заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. – Продукты попадут не нуждающимся, а в магазинные сети или на рынки».
«Бесплатная раздача санкционных продуктов создает коррупционную среду, – поясняют другие эксперты. – У людей, которым поручат бесплатно раздавать польские яблоки, появится соблазн продать их перекупщикам. Хозяин конфискованной партии сам придет и предложит взятку. Мы сами же создадим конкуренцию честным продавцам. Кто будет покупать овощи в магазине, если государство бесплатно раздаст 100-тонную партию в одном городе?».
Но если думать только о том, что кругом одни коррупционеры, то едва ли что-то можно поменять. А вот как, например, поступают в Европе, в той же Германии, где еще лет пять назад в появилось движение под названием фудшеринг.
Активисты собирают продукты, где только могут, а потом раздают. В Берлине большую часть еды передают не частные лица, а в организации. Отели и рестораны сдают продукты, оставшиеся от завтраков. Пекарни – залежавшийся и непроданный хлеб. Супермаркеты – товары с истекающим сроком годности. Лавки передают овощи и фрукты, которые уже не выглядят привлекательно.
В общем, с одной стороны торговцы и предприниматели занимаются благотворительность, с другой делают это фактически без материальных потерь – поскольку отдаваемый товар все равно пропадет или спишется. И немецких чиновников такая деятельность не смущает.
В России, где фудшеринг появился примерно год назад, и в который массово организации не привлекаются, большая часть действий проходит через социальные сети. Просто какие-то неравнодушные люди на соцстраничках выкладывают призывы делиться лишней едой с бедными согражданами. Но это пока весьма малозаметные явления у нас в стране, проблему не решающие – но зато и не запрещенные законодательством.
«Пока обычные люди бесплатно отдают другим обычным людям еду, то не возникает прав и обязанностей» – говорят в Роспотребнадзоре. А вот создание организации, занимающейся тем же, это уже куча согласований, ограничений и... наказаний.
Соответственно, и ни одно ведомство не возьмет на себя ответственность за бесплатную раздачу еды. Сжечь еду гораздо безопаснее, чем отдать кому-то ее съесть. Да что там безопасней – просто закон прямо говорит, что можно, а что нет. Роспотребнадзор не просто же так говорит, что раздавать конфискованную еду запрещено. Ведомство ссылается на массу правил.
Так что, прежде, чем у нас в стране можно будет официально кормить бедняков санкционкой – всю эту массу правил и ограничений нужно будет пересмотреть. А то и написать заново. А для этого тем, кто законы пишет, еще нужно осознать – в России больше 20 миллионов голодных. Или, как это часто бывает, сытый голодного не разумеет?
Но, похоже, для властей сейчас самое важное – не достойная жизнь россиян, а «достойно» провести мартовские выборы. Или в Кремле считают, что голодный избиратель – хороший избиратель? Но ведь голодный человек может стать опасней зверя. Почему такое сравнение? Да потому что, если взять суточный рацион некоторых животных в Московском зоопарке, то, например, ежика в клетке кормят на 84 рубля в сутки, ослика на 87 рублей. А суточная потребительская корзина гражданина России, в соответствии с постановлением Кабмина РФ - 86 рублей. И кто мы? Уже не ежики, но еще не ослики… Судя по тому, что нас кормят на уровне зверят – мы уже точно не люди. Точнее поступают с нами не по-человечески. А ведь в марте нам по-человечески предлагают голосовать как раз за эти 86 рублей. И вот вопрос, идем или не пойдем?
Но, похоже, не зря когда-то один русский писатель рассказывал о том, как «один мужик двух генералов прокормил». Власть – она существует до тех пор, пока в государстве есть народ, простые люди. Не будут же «генералы» друг другом командовать и управлять?
Однако, зажрались господа власть имущие. И это в то время, когда простому россиянину… поесть бы просто. А мы их все выбираем и выбираем… Может, и правда на голодный желудок думается лучше?