В России предложили создать министерство по делам бездомных
Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в настоящее время он готовит законопроект о создании ведомства, которое бы занималось проблемами бездомных людей
В России может появиться «министерство по делам бомжей». С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Народный избранник сообщил, что в настоящее время он готовит законопроект о создании ведомства, которое бы занималось проблемами бездомных людей.
«Проблема многогранная, и необходимо для успешного искоренения этого социального недуга, создать эффективный орган, который возьмет на себя отдельные полномочия каждого из этих органов - министерство по делам бомжей», - заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
В настоящее время вопросом бродяжничества занимаются МВД, Минздрав и Минтруда. Однако по мнению г-на Милонова, проблема бездомных, попрошаек и прочих обездоленных выходит за рамки полномочий отдельных министерств и государственных органов. В этой связи депутат предлагает создать единый госорган по искоренению бродяжничества в России.
Виталий Милонов считает, что государство должно разработать механизм защиты людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.