Москва город платный…
Информация о возможном подорожании парковочных мест говорит о том, что столичное правительство остается верным своей тактике выживания автомобилистов из города
Непогода не повод жить бесплатно
Недавно мэра Москвы Сергея Собянина призвали отменить плату за парковку на городских улицах до тех пор, пока коммунальщики не ликвидируют последствия «снегопада века». С соответствующим призывом выступил депутат Госдумы РФ Ярослав Нилов.
Депутат объяснил необходимость «парковочных каникул» тем, что из-за неубранного снега одни автомобили не могут выехать с парковок, а другим негде припарковаться.
Казалось бы, ничего фантастического депутат не предложил – «парковочные каникулы» в аномальных погодных условиях давно применяются в других странах. Однако, московские власти отказались отменять плату за парковку автомобилей на городских улицах на время ликвидации последствий сильного снегопада. В ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» назвали данную меру нецелесообразной.
А в Центре организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) предложили автомобилистам другой вариант решения проблемы, призвав жителей столицы не пользоваться личным транспортом.
То есть, чтобы победить коллапс, который устроили городу сами же власти при помощи сужения дорог, «благоустройства» улиц и якобы современных парковок, и который лишь усугубил снегопад, чиновники нашли единственный выход – попросить людей не садиться за руль. И все.
Разговора о снегоуборочной технике, которая массово вылезала на и без того запруженные дороги, нет. Когда три единицы спецтехники на первой передаче едут, занимая две полосы из трех, они, конечно, что-то чистят – но продолжавшийся снегопад сводил на нет эти усилия. И загонял автомобилистов в километровые пробки, по которым Москва и так заняла второе место в рейтинге городов мира с самой загруженной автотранспортной системой по версии международной компании INRIX, которая занимается проблемами организации движения.
А нечищенные с утра парковки, когда человек приходил за своей машиной, а на ее месте видел лишь огромную снежную гору, вообще стали притчей во языцех. Автомобилисту забрать бы авто и поехать на нем если не на работу, то хотя бы в «теплое местечко», но вместо этого он идет пешком к ближайшей станции метро в то время, как на парковке под его заснеженной машиной тикает счетчик. То есть, только потому, что автомобиль было невозможно забрать, москвичу приходится оплачивать лишнее парковочное время. Ну или платить штраф, что в некоторых случаюх даже выгоднее.
А ведь еще до этого власти анонсировали очередное повышение стоимости парковки на городских улицах. Наибольшее повышение тарифа ожидается в «популярных» у автомобилистов местах. О грядущем повышении стоимости парковки сообщал лично мэр Москвы Сергей Собянин в эфире одной из радиостанций.
При этом градоначальник пояснил, что в системе платных парковок Москвы «никаких особых новшеств не будет». То есть, проблему нехватки парковочных мест, их обустройства и прочие недостатки никто решать не собирается – а цену на все это повышают.
А ведь, казалось, если видишь, что не справляешься – кинь клич, организуй что-то типа субботника, выйди сам со своими помощниками на улицу с лопатами – и покидай снежок. И толк от такой работы был бы, чиновников в Москве сотни тысяч, и политический эффект мог сработать на все сто. Правда с лопатами нынче дифицит…
Вот в Ярославле, где снегопад тоже устроил городу проверку на прочность, по распоряжению градоначальника Владимира Слепцова мэрия отправилась на улицы вручную расчищать снег. Сколько они там начистили – не суть, важно, что люди, простые избиратели об этом будут помнить еще очень долго. Да и СМИ тему поддержали.
Если же возвратиться к заявлениям мэра о повышении цен на парковки, то они были озвучены после относительно недавнего высказывания заммэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ближайшего сподвижника Собянина Максима Ликсутова, сказавшего, что тарифы на парковку в Москве в 2018 году повышать не нужно.
По словам Ликсутова, необходимости в повышении тарифов нет, потому что в настоящее время в среднем около 15% парковочных мест свободны даже в центре Москвы. А вот теперь его начальник заявляет обратное. Что это – чиновники из одной команды смотрят на проблему под разным углом или заммэра просто поспешил сказать то, что думает, не посоветовавшись с руководством?
Не в первый раз такие разговоры
Еще в ноябре 2016-го специалисты Московского автодорожного института (МАДИ) предложили повысить стоимость платных парковок до 230 рублей. Заведующий кафедрой «Организация и безопасность дорожного движения» Султан Жанказиев аргументировал это тем, что места в центре города заняты на 90%. Из-за этого водители вынуждены парковаться на тротуарах, блокировать движение автобусов и велосипедистов.
Двумя месяцами ранее в столичном Департаменте транспорта заявили, что снижаться тарифы на стоянку точно не будут. А вот вырастут ли — это вопрос внутреннего анализа и исследования ведомства. И вот его, видимо, представили москвичам.
Как же специалисты МАДИ обосновывают столь высокую цену, почти в три раза больше то, что была тогда? (например, в пределах Бульварного кольца – 80 руб.\час).
«Мы выяснили, что сегодня 70% столичных водителей используют парковки для рабочих поездок, при этом 46% ищут место для стоянки свыше 5 минут, что очень много, – заявлял Султан Жанказиев на III Ежегодной конференции «Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга и Ленинградской области». По его словам, такая ситуация провоцирует создание так называемого «блуждающего» трафика и лишнего перепробега. По мнению транспортников, не нашедшие пустых мест водители бросают своего железного коня прямо на дороге, на велодорожках или на тротуаре. Почему-то в этом списке нет дворов, где действительно паркуют свои авто москвичи при нехватке мест, вызывая тем самым недовольство и жалобы жильцов.
Однако, независимые транспортные эксперты усматривали совершенно другие причины в действиях МАДИ.
«В городе искусственно создается дефицит мест для остановки и стоянки, – говорил руководитель сообщества «Автомобилисты Москвы» Леонид Антонов. – Ни Дептранс, ни МАДИ москвичей не слушают, и все требования развивать внеуличное парковочное пространство просто игнорируют. При этом в городе в среднем 300 автомобилей на 1000 человек, то есть авто есть практически в каждой семье. Никто не собирается создавать нормальную инфраструктуру, ведь, даже если стоянка будет стоить 20 тысяч за час, все равно найдутся люди, готовые заплатить. Об остальных водителях просто не думают».
«У властей есть большая проблема: платные парковки не работают. Просто не справляются: пробки на дорогах как были, так и есть. Поэтому они начинают выжимать из этой идеи все соки. Хотя на самом деле парковку на полный рабочий день при таком тарифе оплачивать невыгодно. Можно просто запарковаться на тротуаре и оплатить штраф, тогда получится еще и со скидкой» – высказывал своим мысли на ситуацию транспортный аналитик Петр Шкуматов больше года назад.
И это при том, что выгодные по сравнению с парковками штрафы в Москве при покупательской способности и так значительно выше, чем во многих европейских столицах. Например, в Лондоне, где средняя зарплата в 2017 году в пересчете на рубли составляла порядка 170 тысяч, штраф составляет 1/50 заработной платы местного автомобилиста, а в Москве (средний заработок по прошлому году после уплаты всех налогов около 59 тысяч) – 5% от дохода, то есть 1/20 зарплаты.
Но, похоже, райскую жизнь столичным автолюбителям никто и не обещал. И все это под прикрытием лозунгов о заботе самих автолюбителей. Еще тогда, полтора года назад московские депутаты заявляли, что повышение тарифов на парковку до 200 рублей в час на более чем 130 улицах в центре столицы со 2 декабря 2016-го является вынужденной, но продуктивной мерой, призванной улучшить транспортную обстановку в городе.
«Это рычаг регулирования, упорядочивания парковочного пространства в Москве. И на тех улицах, которые перегружены, власти вынуждены в рамках своих полномочий менять тарифную сетку, в том числе в сторону увеличения (тарифов)», – высказывался в СМИ председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.
По мнению депутата, городские власти должны идти на подобные меры, чтобы в городе улучшалась транспортная обстановка.
А чтобы автомобилисты не предпочитали более экономный штраф платной стоянке, например, глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко предлагал вместе с повышением стоимости часа парковки необходимо увеличивать и штрафные санкции за неуплату стоянки в зоне платной парковки.
«Представьте, автовладелец поставит машину на платную парковку на 8 часов, он заплатит в сумме не более 1 600 руб. Штраф (в случае неуплаты) он получит в размере 2 500 руб (а со скидкой в 50% заплатит и того 1 250). По сути, ему все равно, платить за парковку или нет – слишком маленькая разница между штрафом и оплатой парковки. Надо или увеличивать тариф, или делать штраф больше, например, не 2 500 руб., а 5 000 рублей», – говорил господин Бабенко.
В принципе, говорил правильно, если бы не два «но». Во-первых, предложение увеличить штраф до тех же пяти тысяч следовало произвольно, без всякого учета на доход человека, во-вторых, автомобилистов, предпочитающих штраф за брошенную на обочине машину, фактически сгоняют на платные парковки насильно, а не посредством, к примеру, увеличения парковочных мест или благоустройства уже имеющихся. То есть, все и тогда делается методом кнута.
А был еще вариант
Не так давно пресс-служба столичного Стройкомлекса заявляла о завершении программы «Народный гараж», рассказав о том, что за прошедшие 9 лет в Москве было построено 167 объектов на 50 тысяч машиномест (!). Казалось бы, вот решение проблемы парковок – тем более, официальная статистика говорит о росте популярности подземных гаражей среди москвичей.
Однако, если присмотреться к цифрам, то понимаешь – они очень скромны. В 2015-м было продано 157 мест, в 2016 — 516, а в 2017 году – 1450. Почему так мало? Ответ простой. Дело в том, что изначально закладываемая цена за место в 350 тысяч рублей в год сейчас продается на электронных аукционах, стартуя от миллиона, порой доходит до 5 млн. руб. То бишь, место для авто в Москве продают по цене квартиры в Подмосковье.
Да, и как оказывается, заявленное завершение программы «Народный гараж» – это не потому, что сделали все, что планировали. А по причине непопулярности проекта из-за дороговизны.
«По этой программе построили почти в 2 раза меньше гаражей, чем было запланировано правительством Москвы, — это мнение Сергея Пыхтина, специалиста по проектированию и эксплуатации паркингов. — Изначально было выделено около 250 земельных участков. А 5 лет назад вообще было возбуждено уголовное дело — достаточно громкое, чиновники, отвечающие за это гаражное строительство, были привлечены к ответственности. После этого решили вместо «Народного гаража» сделать программу «Инвестиционный гараж» — предполагающую привлечение инвесторов, которые вели бы это строительство, и последующую уже не продажу, а аренду машиномест».
Среди причин фактически провала проекта специалист называет, например ту, что изначально за немалую для потребителя цену строить начинали открытые паркинги, где машины подвергались воздействию снега, ветра, пыли.
Вторая ошибка, по мнению эксперта, с этажностью - число этажей нужно увеличивать. Сегодня свод правил позволяет строить 9 этажей — можно сделать 9 надземных или 5 надземных и 4 подземных. Это наиболее эффективное использование земли — а она очень дорогая. Вообще, в Москве паркинг дорогое удовольствие, поэтому целесообразно их делать достаточно большими, тогда они сглаживаются по стоимости.
Третья ошибка, как говорит, Сергей Пыхтин, в планировании мест для строительства: «По существующему СанПиНу, нельзя располагать большие паркинги рядом с жилыми массивами. Но ходить в отдаленный паркинг, особенно зимой, никто не хочет. И на инвестициях в этом случае можно поставить крест. Чтобы люди покупали места, гараж должен находиться рядом с домом. Этому вопросу должны уделить внимание законодатели».
И решить проблему только с помощью перехватывающих парковок, о которых говорят московские власти, уверен эксперт - явно не получится.
Надо внести изменения — разрешить расположение паркингов рядом с жилыми массивами. И надо дать людям возможность самим участвовать в этом строительстве, а не передавать все отдельным инвесторам, как предполагает программа «Инвестиционный гараж» — иначе будет много перегибов, рисков, люди не будут заинтересованы. И эксплуатация дороже обойдется. Стоит все-таки вернуться к старой схеме, но внести в нее коррективы. Чтобы паркинги были приближены к российской действительности.
Как выход из положения господин Пыхтин предлагает концепцию застройки Москвы подземно-надземными механизированными паркингами – по сути дела, это такие оборудованные лифтами склады для машин. В Америке много таких парковок. Для них места нужно намного меньше – в разы, так что в каждом жилом массиве нашлась бы площадка.
Но эти парковки дороже, чем аналогичные классические многоэтажные паркинги, и их надо обслуживать. Поэтому надо создавать сразу сеть таких парковок, чтобы в штате были специалисты, которые постоянно могли бы за ними следить. Кроме того, у нас их надо утеплять, чтобы лифтовое хозяйство не выходило из строя. Поэтому такая программа должна финансироваться уже на уровне правительства Москвы, отдельному инвестору экономически невыгодно ее внедрять.
Еще один вариант решения проблемы – строительство зданий смешанного типа, например, офисного здания над паркингом. Московскому правительству надо уделять внимание этой проблеме и принимать какие-то решения в этом направлении.
А нам все равно…
Однако, правительство господина Собянина идет по пути наименьшего сопротивления – тупо увеличиваем стоимость тех парковочных мест, что уже есть в наличии. Глядишь, кто-то и отсеется – пересядет на такси или автобус. Потом еще цену накинем – еще отсеем.
В общем, все для людей – для тех, кто не отсеется. А другие, выходит, и не люди. А ведь и те и другие ходят (или ездят) на выборы – избирают градоначальников, губернаторов и… целых президентов. Как раз на март намечены такие выборы.
Другой вопрос, что мэр Собянин в преддверии этого важного (в первую очередь для действующей власти) события, словно нарочно, своими действиями и заявлениями лишь пополняет «армию недовольных» этой властью. А, может, и в самом деле нарочно? Или ему уже настолько все «глубоко» в силу какой-то своей безнаказанности?
Но ведь ему самому придется просить тех же автомобилистов придти в марте на одни выборы и проголосовать за сильного президента, а в сентябре за сильного мэра. А кого он будет просить? Того, кто пишет в соцсетях вот это:
«Граждане, голосовали за Собянина – ставленника Путина, теперь он нас имеет во все щели, насаждая вам платные парковки. Собянин и Путин будут богатеть, а вы будете беднеть».
Или вот эти:
«Платные парковки, просто вытеснение известной, вороватой категорией граждан, рядовых москвичей из жизни города. Больше это ни на что не похоже».
И этот избиратель сто раз подумает, голосовать ли ему за действующую власть: «Сама по себе идея платных парковок вещь необходимая и понятная, другое дело когда чиновники начинают натягивать на транспортную проблему бизнес проект с максимальной нормой прибыли с непонятными выгодополучателями и конечными счетами в непонятных странах».
Похоже, как-нибудь мэр столицы подведет президента страны – падение доверия у населения к главе самого главного российского города еще как может коснуться и доверия к главе страны. Нужен ли президенту такой балласт или от него стоит избавиться, чтобы вынужденно не приземлиться раньше времени? В смысле, раньше, чем через шесть ближайших лет. Вывод один – надо избавляться. Причем, еще… вчера.
А пока все остаются при своем, столица нашей родины так и будет зимой стоять в пробках из снега, осенью и весной – из-за воды. Фактически мэр Собянин превратил Москву в одну большую проблему, свалив в кучу реновацию, улицы, дороги, парковки, торговлю и т.д. и т.п. На все это выделяется и тратится из бюджета огромное количество средств – но в перечислении того, чем пытается облагородить столицу городское правительство, нет одного, но самого важного слова: люди.
Для чего строятся новые микрорайоны, обустраиваются улицу, кладется и перекладывается новая плитка и прочее? Для освоения бюджета. Не более того. А люди в понимании столичного градоначальника и его команды – это всего лишь «форма», под которую тот или иной бюджет закладывается. То есть, деньги берутся «под людей» – а делается все для показухи. И стать еще богаче.
Так что, о каких «парковочных каникулах» могла идти речь в ту непростую снегопадную пору? Москва для тех, кто ею правит, город больших возможностей. А если приходит беда – вдвойне. Выжать из столицы, из ее жителей все соки – вот основная задача правительства.
Вопрос лишь в том, на сколько этого «сока» хватит? Может, последняя капля будет уже в этом марте? Или в сентябре. У людей ведь тоже терпение небезгранично – у многих оно на «последней капле». А ну как придут они на выборы – да не заметят «нужных» фамилий и поставят подпись напротив других? А у власть имущих далекие планы… «под людей». Например, вот повысить стоимость парковок. Для начала. Ну, и далее по списку – во имя наполнения бюджета. Но не во имя людей.