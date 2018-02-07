В Кызыле полиция задержала оставшихся без жилья сирот за акцию протеста
В Кызыле полиция задержала сирот, которые устроили акцию протеста в здании агентства по делам семьи и детей. Сироты протестовали против того, что местные чиновники не выдают им положенное по закону жильей
В Кызыле полиция задержала сирот, которые устроили акцию протеста в здании агентства по делам семьи и детей. Сироты протестовали против того, что местные чиновники не выдают им положенное по закону жильей.
Участница акции Сайсуу Байкара сообщила порталу «Тайга.Инфо», что полицию вызвали чиновники «после безуспешных попыток выдворить [сирот] из административного здания».
Информации о числе задержанных участников акции пока нет.
Руководитель избирательного штаба Ксении Собчак в Туве Оюмаа Донгак, которая помогает движению «Сироты Тувы. Право на жилье», рассказала, что полицейские допрашивают участников акции протеста и хотят задержать их на 48 часов.
В акции протеста принимали участие 15 человек. После того, как переговоры с чиновниками не увенчались успехом (представители власти предложили сиротам снимать жилье за свой счет), молодые люди решили в знак протеста переночевать в здании агентства по делам семьи и детей с целью привлечь внимание к своим проблемам.
По состоянию на январь 2018 года, в Туве в очереди на жилье стоят 4611 сирот.