Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов с самыми большими пробками
Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов с самыми частыми и длительными автомобильными пробками. Аналитики подсчитали, что московский автомобилист стоит в пробках 91 час в год
Москва заняла второе место в мировом рейтинге городов с самыми частыми и длительными автомобильными пробками. Аналитики подсчитали, что московский автомобилист стоит в пробках 91 час в год. Хуже чем в Москве дела обстоят только в Лос-Анджелесе.
Рейтинг городов, жители которых чаще других стоят в автомобильных пробках, составлен экспертами подконтрольной Porsche аналитической компании INRIX. По итогам 2017 года второе место в рейтинге заняла Москва.
В 2017 году московский водитель простоял в столичных пробках в среднем 91 час, что составляет 26% всего времени, которое он провел за рулем. В час пик москвичи стоят в пробках 34% всего проведенного за рулем времени, а по выходным - 15%.
Лидером рейтинга стал Лос-Анджелес, где водители простояли в пробках 102 часа в 2017 году. На третьем месте оказался Нью-Йорк, жители которого стояли в пробках 91 час, но в отличие от москвичей доля простоя составила 13%.
В рейтинг автомобильных пробок среди российских городов также вошли Магнитогорск (8-е место, 73 часа), Канск (15-е место, 64 часа), Краснодар (24-е место, 57 часов), Санкт-Петербург (27-е место, 54 часа), Новосибирск (31-е место, 52 часа), Екатеринбург (36-е место, 51 час), Уфа (43-е место, 48 часов), Сочи (44-е место, 48 часов), Владивосток (46-е место, 48 часов), Нижний Новгород (47-е место, 48 часов), Саратов (48-е место, 48 часов), Анапа (51-е место, 47 часов), Ростов-на-Дону (62-е место, 44 часа).
Средний российский водитель, по подсчетам экспертов INRIX, в 2017 году провел в пробках 41 час, в зачете стран Россия поделила с США пятое место в мире.
Лидерами рейтинга стали Таиланд (56 часов), Индонезия (51 час), Колумбия (49 часов) и Венесуэла (42 часа).