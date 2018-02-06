«Аэрофлот» сообщил о повреждении 19 самолетов во время «снегопада века»
Авиакомпания «Аэрофлот» в результате рекордного снегопада в московском регионе временно осталась без 19 самолетов. Воздушные суда получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочной полосе
Авиакомпания «Аэрофлот» в результате рекордного снегопада в московском регионе временно осталась без 19 самолетов. Воздушные суда получили повреждения из-за снега и льда на взлетно-посадочной полосе.
Источник РБК в «Аэрофлоте» причиной повреждений назвал «некачественную чистку взлетно-посадочных полос аэропортов в ходе снегопадов в России». Во время торможения самолетов тяга двигателей всасывала лед или снег, которые оставались на ВПП по причине некачественной уборки. Это в свою очередь приводит к повреждению лопаток двигателя. Данное повреждение не считается очень серьезным, однако эксплуатироваться самолет не может. На ремонт техники уйдет несколько дней. Всего повреждения получили 19 лайнеров Airbus А320.
Другие авиакомпании пока не сообщали о проблемах с воздушными судами.