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Общество
05 февраля 07:12

Рекордный снегопад оставил без электричества более 60 тысяч человек

В регионах центральной части России из-за сильного снегопада без электричества остались около 60 тысяч человек. Аварии произошли более чем в 900 населенных пунктах Московской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областей

Фото: Наша-Гавань

В регионах центральной части России из-за сильного снегопада без электричества остались около 60 тысяч человек. Аварии произошли более чем в 900 населенных пунктах Московской, Смоленской, Калужской, Владимирской, Брянской и Тульской областей.

По данным Министерства энергетики России, в указанных регионах ведутся ремонтно-восстановительные работы. В ведомстве уточнили, что из-за снегопада отключения происходят в электрических сетях 35-110 кВ, а также и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

В Смоленской области без электроснабжения оказались 133 населенных пункта (около 500 человек); в Московской области - около 40 600 человек (246 населенных пунктов), в Калужской области - около 5700 человек (74 населенных пункта), Владимирской области - около 4600 человек (79 населенных пунктов), в Брянской области - 72 населенных пункта (около 1600 человек), в Тульской области - 326 населенных пунктов (около 8900 человек).

В Московской области восстановлением электричества занимаются 1200 энергетиков. Наиболее сложная ситуация сложилась в Пушкинском, Щелковском, Егорьевском и Воскресенском районах области, где повалено большое количество деревьев и сил для их распиловки и уборки недостаточно.

По прогнозу Гидрометцентра, в Москве интенсивность снегопада снизится в ночь на понедельник, 5 февраля, однако усиление ветра до 15 м/с все еще сохранится в первый день новой рабочей недели.

В минувшее воскресенье, в столице был объявлен «оранжевый» уровень опасности, обозначающий, что в регионе ожидаются опасные гидрометеорологические явления. Согласно последним данным, в Москве погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

В столице под тяжестью снега были повалены две тысячи деревьев, в аэропортах задержаны более 150 рейсов.

В Гидрометцентре назвали снегопад 4 февраля самым сильным за всю историю наблюдений: в Москве с 06:00 до 18:00 выпало 53% месячной нормы осадков, предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 1957 года.

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