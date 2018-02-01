Про приговор Белых
Когда комментировали приговор Улюкаеву, то аналитики называли три причины: где-то перешёл дорогу Сечину или лез в сделки, которые были не его ума дело. Была даже крайне диковинная версия — Улюкаев хотел уволиться до какого-то там положенного срока, а Путину это не понравилось — нельзя покидать корабль добровольно.
Настоящая причина так и не установлена, но, заметим, когда спрашиваешь экспертов, а не взял Улюкаев на самом деле взятку, собеседники начинают смеяться и крутить пальцем у виска. Версия о взятке стоит на последнем месте, если вообще стоит.
Так же и с Белых — у кого-то есть версия, что приговор за реальную взятку? Вряд ли.
История про Белых — это история про окончательное падение доверия к важнейшей ветви государственного устройства — к судебной власти. Любой приговор российского суда рождает вопросы типа: кто кому перешёл дорогу, кто кому мстит, кто кому объясняет, кто в стране хозяин. Или, другими словами — в любом приговоре Сечин зарыт. И никто в приговоры российского суда не верит, даже если где-то там, среди фальшака, затесался справедливый приговор.
Обычно, когда описывают подобное, то это называют коррупцией. Но, думается, что денежной коррупции тут нет, а есть её особый вид, который основан на страхе дать не тот приговор, который от тебя ждёт власть. Ну, скажите, может ли судья, судящий Белых, оправдать его, если его сажают специально, чтобы другим неповадно было.
А это, в общем-то, главная трагедия государства — вот это отсутствие суда.
Что видят граждане? А видят они, как в студии, где вещает канал Навального, выпиливают болгаркой дверь. Как правоохранители (а можно ли их вообще так назвать) хватают без описи всё, что видят и выносят. И всё это без последствий. А потом ведущие эфира получают административное наказание. Машина репрессий безотказна: сделал перепост твита — штраф, стоял в одиночном пикете — наказание — мешал движению граждан.
И те, кто видят этот идиотизм, спрашивают: а где же наша Конституция?
Конституция в России есть, есть Конституционный суд. И его глава г-н Зорькин снова переназначен на эту должность. А значит, хорошо работает. И охраняет Конституцию, как и раньше охранял. Мы видим как.
Всё это хорошо всем известно, так что остается лишь сожалеть, что Белых так попал. Помочь ему невозможно.
Источник - Эхо Москвы