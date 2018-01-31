Социологи составили список правил выживания в современной России
Исследователи Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ составили список основных правил выживания в России. Список составлен по результатам опроса матерей
Исследователи Департамента психологии факультета социальных наук НИУ ВШЭ составили список основных правил выживания в России. Список составлен по результатам опроса матерей.
Социологи опросили россиянок, средний возраст которых составил 38 лет, о том, какие советы по выживанию они дают своим детям. Эксперт изучили ответы женщин и пришли к выводу, что они видят жизнь своих детей более безопасной и легкой по сравнению со старшим поколением, у которого сформировалась «ментальность выживальщиков».
«В опасном мире, где требуется выживать каждый день, не нужны ни длинная жизненная перспектива, ни этика поведения, ни профессиональные навыки. В нем главное выжить сейчас», - говорится в докладе в ВШЭ о советах по выживанию от людей старшего поколения.
Современные матери дают более гуманные и просоциальные установки своим детям. Например, они советуют получить хорошее образование и профессию, не терять веры в лучшее, уметь сострадать и отстаивать свои убеждения, сообщает «Лента.ру».