Москвичи и петербуржцы живут дольше своих соотечественников из других городов
В Москве женщины в среднем живут на 8,3 года дольше, чем в регионах, а мужчины - на 5,3 года. В Санкт-Петербурге женщины живут дольше остальных на 4,3 года, а мужчина – на 2,6 года
Жители Москвы и Санкт-Петербурга живут намного дольше, чем жители других российских городов. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ).
Согласно исследованию, в Москве женщины в среднем живут на 8,3 года дольше, чем в регионах, а мужчины - на 5,3 года. В Санкт-Петербурге женщины живут дольше остальных на 4,3 года, а мужчина – на 2,6 года.
Эксперты отметили, что до 1994 года продолжительность жизни в крупных и небольших российских городах была на одном уровне, сообщает Лента.ру.
Причиной столь существенной разницы в продолжительности жизни россиян в зависимости от их места проживания ученые считают статистическую погрешность из-за миграционных потоков. Еще одна причина заключается в наличии в Москве и Петербурге медицинских центров с современным и высокотехнологичным оборудованием. Регионы же уступают по качеству и доступности медицинской помощи.