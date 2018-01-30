Операторов связи обяжут предоставлять силовым органам сведения о никах в мессенджерах
Роскомнадзор выступил с предложением обязать операторов связи предоставлять данные о никнеймах, которые используют абоненты, а также информацию о том, какими именно мессенджерами пользуются клиенты
Роскомнадзор выступил с предложением обязать операторов связи предоставлять данные о никнеймах, которые используют абоненты, а также информацию о том, какими именно мессенджерами пользуются клиенты.
«Мы сейчас занимаемся практической реализацией закона о мессенджерах, и здесь, в этой статье (статья 53 закона «О связи»), отсутствуют те данные, которые сейчас у операторов появятся. Это данные о никнейме в мессенджере и данные о мессенджере, которым абонент пользуется», - сообщил заместитель главы Роскомнадзора Олег Иванов, слова которого приводит ТАСС.
Чиновник добавил, что ФСБ России одновременно с Роскомнадзором выступила с инициативой обязать операторов связи включать сведения о никнеймах и используемых сервисах обмена сообщениями в учетные базы.
«Сейчас оператор связи не будет иметь права предоставления услуг связи до тех пор, пока у него в базе данных не появился идентификатор этого абонента - адрес, паспортные данные. Плюс еще есть закон о мессенджерах, когда мессенджеры предоставляют услугу только тогда, когда получат подтверждение от оператора связи о том, что у оператора связи на этот номер есть идентификатор», - сообщил Олег Иванов. Никнейм в мессенджере будет привязан к номеру телефона и паспортным данным абонента.
Закон о регулировании мессенджеров вступил в силу 1 января 2018 года. Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями и обязывает таких организаторов обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ.
Кроме того, мессенджеры обязаны обеспечивать техническую возможность отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также обеспечивать возможность рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти.