В Москве самыми опасными местами для парковки назвали Пресненскую набережную и проспект Мира
Для московских автомобилистов составили список улиц, с которых чаще всего эвакуировали машины. Самые опасные для парковки места назвал гендиректор главного контрольного управления «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк
Для московских автомобилистов составили список улиц, с которых чаще всего эвакуировали машины. Самые опасные для парковки места назвал гендиректор главного контрольного управления «Администратор московского парковочного пространства» Александр Гривняк.
Г-н Гривняк сообщил в интервью порталу «Москва 24», что чаще всего в 2017 году городские службы эвакуировали автомобили с Пресненской набережной, проспекта Мира, Цветного бульвара и Профсоюзной улицы.
«Списки улиц, откуда наиболее часто эвакуировали автомобили, мы публиковали в течение года. По итогам 2017-го этот список не сильно изменился. Это оживленные участки, где любой неправильно припаркованный автомобиль значительно затрудняет дорожное движение», - отметил один из руководителей АМПП.
По наблюдению сотрудников АМПП, чаще всего правила парковки нарушают владельцы иномарок, в особенности водители Hyundai и Kia.
Согласно действующим правилам дорожного движения, остановка и стоянка транспортных средств запрещены на пешеходных переходах и ближе, чем в пяти метрах перед ними, на трамвайных путях и железнодорожных переездах, в тоннелях, на остановках общественного транспорта и других местах, где установлены соответствующие знаки.