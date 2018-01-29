Чиновников из департамента здравоохранения Москвы подозревают в мошенничестве при поставке мебели в больницы
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, связанного с поставкой мебели в ГКБ им. Иноземцева. Подозреваемыми по делу могут стать сотрудники департамента здравоохранения Москвы
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, связанного с поставкой мебели в ГКБ им. Иноземцева. Подозреваемыми по делу могут стать сотрудники департамента здравоохранения Москвы.
В настоящее время следователи выясняют, кто из сотрудников столичного департамента здравоохранения участвовал в мошеннической схеме поставки мебели, в результате которой из бюджета было похищено 6,7 млн рублей.
Дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщает РБК.
Речь в уголовном деле идет о тендере, который департамент здравоохранения Москвы проводил в 2015 году. Конкурс на поставку мебели для городских больниц проводился в рамках государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (столичное здравоохранение) на 2012–2020 годы».
Победителем тендера стала компания ООО «Спада Мобили Плюс». С фирмой был подписан контракт на «поставку мебели общего назначения» для филиала «Акушерский» городской клинической больницы им. Иноземцева стоимостью 29,2 млн рублей.
В ходе проверки выяснилось, что представители компании и представители больницы подписали акт о приемке товаров и выполнении работ по монтажу мебели, однако часть мебели в больнице отсутствует. Несмотря на невыполненные услуги, деньги были переведены на счет коммерческой компании. По версии следствия, участники намеренно не выполнили условия контракта и не поставили мебель на 6,7 млн рублей.
Также выяснилось, что ООО «Спада Мобили Плюс» не имеет своего офиса и контактных телефонов. Найти руководителей фирмы не удалось.
По данным СПАРК, в 2015 году ООО заключило контракты с департаментом здравоохранения Москвы на сумму 233,9 млн рублей, в 2016 году - на 65,6 млн рублей, в 2017 году - на 69,6 млн рублей. Все контракты были заключены на поставку мебели в медицинские учреждения города.