Роспотребнадзор сообщил о вспышке лихорадки Зика в ряде районов Турции
Роспотребнадзор предупредил российских граждан о риске подхватить лихорадку Зика во время посещения Турции. По данным ведомства, в причерноморских провинциях на северо-востоке Турции отмечено появление переносчиков лихорадки Зика
Роспотребнадзор предупредил российских граждан о риске подхватить лихорадку Зика во время посещения Турции. По данным ведомства, в причерноморских провинциях на северо-востоке Турции отмечено появление переносчиков лихорадки Зика.
Переносчики заболевания (в основном комары) выявлены в провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. В октябре 2017 года в указанных районах минимум четыре человека были инфицированы данным вирусом после посещения Кубы.
Специалисты считают, что переносчики вируса переместятся в центральные районы Турции.
Турецкие власти предпринимают меры по сдерживанию распространения переносчиков заболевания, однако Роспотребнадзор просит учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок в Турцию.
Клинические симптомы вируса Зика совпадают с корью и краснухой. Это в первую очередь жар, сыпь, головная и суставная боль. Вирус выявляется на основании лабораторных тестов. Особую опасность вирус представляет для беременных женщин, так как может вызвать у плода микроцефалию и синдром Гийена-Барре.