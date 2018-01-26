Меню
Общество
Как не попасть на счетчик
Общество
26 января 14:40

В Подмосковье власти будут изымать у собственников землю в «государственных интересах»

Министерство имущественных отношений Московской области опубликовало разъяснения в связи с принятием законопроекта об изъятии земли и недвижимости в государственных интересах. До настоящего времени изъятие земли для таких целях в России пока не проводилось

Фото: gid.volga.news

Министерство имущественных отношений Московской области опубликовало разъяснения в связи с принятием законопроекта об изъятии земли и недвижимости в государственных интересах. До настоящего времени изъятие земли для таких целях в России пока не проводилось, поэтому Подмосковье может создать прецедент.

В министерстве уточнили, что изымать землю в «государственных интересах» уполномоченные органы будут у собственников, которые не следят за своими владениями, имеют на участке аварийные постройки, ведут теневой бизнес или владеют территорией, на которой незаконно проживают люди.

Сейчас подмосковные власти разрабатывают механизм изъятия земель и недвижимости в Подмосковье в рамках комплексного развития территорий. Правообладателям обещают возместить стоимость земельных участков и/или возведенных на них объектов.

Чиновники объяснили свою инициативу заботой о земельных участках. «На территории городов существуют участки, которые «брошены» своими хозяевами – это промзоны, территории, на которых находятся аварийные объекты, ведется теневой бизнес или незаконно проживают люди. У таких объектов чаще всего нет одного хозяина, а землей, помещениями и зданиями владеют несколько собственников, которые не могут договориться, как данную территорию привести в порядок», - говорится в сообщении Министерства имущественных отношений, которое приводит Newsru.com.

Закон об изъятии земли у собственников поможет привести «запущенные» территории в порядок и «сделать их полезными для муниципалитета и общества».

Чиновники примут решение об изъятии территории и выставят объекты на аукцион, чтобы найти им другого владельца. Покупателя обяжут реализовать планы государственных органов на конкретную землю. На изъятых территориях планируется построить торговые центры, гостиницы, социальные объекты или жилье.

Материалы по теме
Покупателями самых дорогих квартир в Москве стали тезки бизнесменов и родственников чиновников
Жильцов московских новостроек лишат солнечного света
Верховный суд запретил наказывать за незаконную перепланировку новых собственников
Сейчас на главной
Горячие новости
Виталия Мутко «загоняют в Магадан»
Спортивные функционеры Магаданской области выразили готовность принять у себя вице-премьера Виталия Мутко, которого Союз биатлонистов предложил отправить работать тренером в Магадан в качестве наказания за отстранение российских спортсменов
Авторская колонка
Упасть и отжаться
Предварительные итоги операции Международного олимпийского комитета под условным названием «Допуск-2018» подвести уже можно. По дисквалифицированным пожизненно за Сочи-2014 продолжаются слушания в Спортивном арбитражном суде, но шансов на положительное решение у 27 действующих спортсменов, похоже, нет
Мозговой Владимир
Горячие новости
«Мы намерены стоять до конца»
Дольщики подмосковного ЖК «Западные Ворота Столицы», которые ждут свои квартиры уже 16 лет, объявили голодовку в прямом эфире. Таким образом они надеются привлечь к своей проблеме внимание губернатора региона Андрея Воробьева
Горячие новости
Ненужный пациент
В сочинской больнице №4 проводится служебная проверка из-за «выброшенного на улицу пациента». Поводом для проверки послужила видеозапись, на котором две женщины в форме медицинских работников на каталке везут мужчину, а затем оставляют его около гаражей
Горячие новости
Борцы с коррупцией попросили проверить платную школу, где учатся дети губернатора Воробьева
ЦАП партии «Яблоко» направил в столичную московскую прокуратуру заявление с просьбой провести проверку в школе, расположенной в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области
Горячие новости
Повышение МРОТ обойдется бюджету в дополнительные 40 млрд рублей
Реализация планов по повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ) обойдется бюджету в 40 млрд рублей. Согласно подсчетам Министерства труда и соцзащиты, 7,5 млрд рублей на эти цели будет выделено из федеральной казны
Горячие новости
Короли прозрачности
Антикоррупционная организация Transparency International опубликовала результаты исследования прозрачности крупнейших компаний России. Эксперты проверили 200 компаний, но только 32 из них могут считаться прозрачными
Горячие новости
Курс американского доллара опустился ниже отметки в 56 рублей
Курс американского доллара впервые с апреля 2017 года упал ниже отметки в 56 рублей. Аналитики отмечают, что американская валюта ослабла не только по отношению к российскому рублю из-за роста цен на нефть, но и к остальным валютам
Горячие новости
В новый санкционный список могут попасть от 40 до 400 приближенных к Кремлю лиц
К подготовке «черного списка» в Белом доме «относятся очень серьезно». Включение в этот список не означает автоматического попадания под санкции, однако оно имеет «репутационные последствия и повлияет на бизнес».
Горячие новости
Мандат - ничто, имидж - все
Депутатам Государственной думы рекомендовали поработать над своим имиджем, чтобы стать более привлекательными в глазах населения. Соответствующая рекомендация была дана народным избранникам по результатам опроса общественного мнения
Горячие новости
На выборах все средства хороши
Российские власти постараются привлечь молодой электорат на избирательные участки в день выборов президента с помощью различных концертов. Официально мероприятия будут проводиться в рамках фестиваля «Студенческая весна», но их истинная цель состоит в повышении явки.
Авторская колонка
Doing Business силовиков
В различных силовых структурах работает большинство порядочных и ратующих за государство - недаром их называют: государевы люди, в том числе и потому что без них никакое государство нормально функционировать не может.
Гулаков Игорь
Горячие новости
Обвинение попросило для экс-губернатора Никиты Белых 10 лет лишения свободы
Обвинение также попросило оштрафовать экс-губернатора, обвиняемого в получении взятки, на 100 млн рублей и лишить его права занимать должности в государственных органах
Горячие новости
С учителя математики снимут обвинения в экстремизме
Следственные органы могут изменить статус преподавателя математики Дмитрия Богатова с обвиняемого на свидетеля по делу о призывах к терроризму и организации беспорядков. Защита математика уверена, что в скором времени с Богатова будут сняты все обвинения
Горячие новости
Автомобилистам при замене прав придется заново сдавать экзамены в ГИБДД
Российским автомобилистам придется повторно сдавать экзамены в ГИБДД при замене водительских прав, срок действия которых истек. Ввести переэкзаменовку Госавтоинспекцию попросил Союз автошкол
Горячие новости
В Госдуме предложили вести льготы для путешествующей по России молодежи
В Госдуме выступили с инициативой ввести льготы для молодых россиян, которые путешествуют по России. Молодые туристы могут претендовать на субсидии для оплаты проживания во время путешествий
Горячие новости
Власть спровоцировала «утечку мозгов»
В России за последние три года ускорились темпы эмиграции граждан с высшим образованием, однако официальная статистика «утечку мозгов» не фиксирует. Россияне уезжают за границу на постоянное место жительство из-за недовольства действующей властью
Авторская колонка
Россия vs МОК: и позор, и война, и бойкот
Теперь интересно, что скажут те, кто считал декабрьское решение МОК приемлемым для нас завершением допинговой эпопеи. Якобы Россия вышла из сложнейшей ситуации с минимально возможными потерями, и нейтральный статус это отлично, и выигрывают не флаги и гимны, а имена.
Зеленов Дмитрий