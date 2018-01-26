В Сочи медсестры вывезли «ненужного» пациента из больницы и оставили на улице
В сочинской больнице №4 проводится служебная проверка из-за «выброшенного на улицу пациента». Поводом для проверки послужила видеозапись, на котором две женщины в форме медицинских работников на каталке везут мужчину, а затем оставляют его около гаражей
В сочинской больнице №4 проводится служебная проверка из-за «выброшенного на улицу пациента». Поводом для проверки послужила видеозапись, на котором две женщины в форме медицинских работников на каталке везут мужчину, а затем оставляют его около гаражей.
Портал Kuban24 сообщает, что две медицинские работницы по итогам служебной проверки уже уволены. Сами женщины, которых СМИ называют то медсестрами, то санитарками, рассказали, что пациент сам попросил вывезти его из больницы на улицу «к друзьям». Они доставили пациента на кресле-каталке в указанное место у гаражного кооператива и оставили, где он попросил. При этом на записи видно, что мужчина лежит на земле и практически не двигается.
По словам очевидцев, медработницы заявили, что пациент им «не нужен» и предложили забрать его себе. Затем на место инцидента прибыл сотрудник полиции, который вызвал «скорую помощь». Фельдшеры отвезли мужчину обратно в больницу №4.
В сочинском управлении здравоохранения пояснили, что человек имеет право отказаться от медицинской помощи, но такое желание должно быть оформлено в письменном виде. В отношении заведующей отделением больницы продолжается служебная проверка.