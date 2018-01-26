Борцы с коррупцией попросили проверить платную школу, где учатся дети губернатора Воробьева
ЦАП партии «Яблоко» направил в столичную московскую прокуратуру заявление с просьбой провести проверку в школе, расположенной в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области
Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» направил в столичную московскую прокуратуру заявление с просьбой провести проверку в школе, расположенной в деревне Раздоры Одинцовского района Московской области. В этой школе, как предполагают в ЦАП, проходят обучение дети губернатора региона Андрея Воробьева.
В заявлении борцов с коррупцией ставится под сомнение законность работы школы в деревне Раздоры. В ЦАП отметили, что «многофункциональный детский центр» строился в рамках реализации муниципальной программы. Строительство обошлось в 2,164 млрд рублей, 129,9 млн было потрачено на технику, инвентарь и мебель.
Общая сумма составила 2,29 млрд рублей – это примерно пятая часть расходов бюджета Одинцовского муниципального района. Однако после окончания строительства администрация района отказалась от образовательного центра, имущество было передано областному правительству.
В настоящее время на базе образовательного центра действует Областная гимназия имени Е.М. Примакова, учредителем которой является министерство образования Московской области. Учебное заведение работает на платной основе, а обучение стоит 700 тысяч рублей в год. Из 550 учеников бесплатно обучаются только 14 человек.
Руководитель ЦАП партии «Яблоко» Сергей Митрохин отметил, что губернатор Воробьев вместо того, чтобы повышать качество образования для всех детей Московской области, «решил исправить ситуацию только для узкого круга приближенных».
«Мне кажется, что для президента РФ, которым пока еще является Путин, - это серьезный повод отстранить губернатора в связи с утратой доверия», - добавил Сергей Митрохин.
Кроме того, считают в ЦАП, платная основа работы школы в Раздорах и высокая стоимость обучения в элитной школе не оставляют шансов детям из малообеспеченных семей.