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24 января 11:35

Автомобилистам при замене прав придется заново сдавать экзамены в ГИБДД

Российским автомобилистам придется повторно сдавать экзамены в ГИБДД при замене водительских прав, срок действия которых истек. Ввести переэкзаменовку Госавтоинспекцию попросил Союз автошкол

Фото: avtoshkola27.ru

Российским автомобилистам придется повторно сдавать экзамены в ГИБДД при замене водительских прав, срок действия которых истек. Ввести переэкзаменовку Госавтоинспекцию попросил Союз автошкол.

В ГИБДД России сообщили, что рассматривает предложение Союза автошкол ввести для водителей обязательную проверку знаний ПДД при замене прав с истекшим сроком действия, сообщают «Известия».

«Мы работаем с этим документом. В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке», - сообщил замглавы Госавтоинспекции Владимир Кузин.

Председатель Союза автошкол Александр Ачкасов сообщил РБК, что водителей действительно стоит проверять на знание правил дорожного движения, так как часть из них получала права в то время, когда контроль за автошколами и качествам обучения, был на другом уровне.

Согласно действующим правилам, при замене прав по истечении срока их действия водителю необходимо предоставить только медицинскую справку о состоянии здоровья.

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