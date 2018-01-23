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23 января 10:45

Госдума рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкоголиков

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о принудительном лечении алкоголиков и возрождении советских лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП). Законопроект подготовил депутат от «Единой России» Николай Говорин

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о принудительном лечении алкоголиков и возрождении советских лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП). Законопроект подготовил депутат от «Единой России» Николай Говорин.

Автор документа отметил, что отправить алкоголика на лечение путем простых уговоров невозможно, поэтому необходимо законодательно закрепить возможность принудительного лечения нуждающихся.

Согласно законопроекту, в наркологические центры будут отправлять по решению суда, если человек совершает уже не первое административное правонарушение. По словам Говорина, это поможет решить проблему семейного насилия и предотвратить аварии на дороге.

Законопроект также будет предполагать изоляцию от общества в случае соответствующего решения суда (на срок от 3 месяцев до 1 года). В случае уклонения от лечения алкоголика могут даже посадить в тюрьму на год.

Мнение специалистов по поводу принудительного лечения алкоголиков разделилось. Нарколог Александр Казанцев в беседе с телеканалом «Дождь» заявил, что некоторых сограждан необходимо принудить пройти лечение, так как в состоянии опьянения они социально опасны для себя и окружающих.

Психиатр и эксперт Всемирной организации здравоохранения Владимир Менделевич в свою очередь отметил, что при принудительном лечении у пациента будет отсутствовать желание выздороветь. «Наоборот конфронтация между пациентом, которого насильно доставляют в какое-то медицинское учреждение, и врачами. Никакое лечение помимо воли человека или изоляция помимо его воли, конечно же, неправомерно», - считает психиатр,

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