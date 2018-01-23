Государственные телеканалы проигнорировали новости о нападениях в школах
Российские государственные телеканалы фактически проигнорировали резонансные нападения в двух школах – Перми и Улан-Удэ. В результате двух происшествий пострадали около 20 человек, однако федеральным каналам эти события не показались достойными эфира
Российские государственные телеканалы фактически проигнорировали резонансные нападения в двух школах – Перми и Улан-Удэ. В результате двух происшествий пострадали около 20 человек, однако федеральным каналам эти события не показались достойными эфира.
В новостных программах Первого канала, телеканала «Россия-1» и НТВ о нападениях подростков на учителей и учащихся было упомянуто очень коротко. В итоговых информационных программах о происшествиях в пермской и бурятской школах не было сказано ни слова.
Так, на Первом канале главными событиями прошедшей недели назвали сбор 1,5 млн подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты, празднование 75-летия прорыва блокады Ленинграда, военную операцию Турции в Сирии Гайдаровский форум, сообщает «Медуза».
На неделю ведущие новостей Первого канала лишь дважды упомянули инцидент в пермской школе №127, но назвали его «дракой с применением ножей».
Ведущий «России 1» Дмитрий Киселев в своей итоговой программе также не стал рассказывать телезрителям о нападениях на школьников и учителей с ножами и топором. Проигнорировали резонансные новости и в программе «Итоги недели» на НТВ.
В общей сложности, центральные телеканалы выделили на сюжеты о нападении в пермской школе три минуты эфира.
15 января в пермской школе №127 двое подростков с ножами напали на учеников 4 класса и учительницу. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в покушении на убийство двух и более лиц.
19 января в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ подросток бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью, а когда дети стали выбегать из класса, злоумышленник напал на них с топором.
В результате происшествия пострадали 7 человек, в том числе учительница русского языка и литературы.