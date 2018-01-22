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22 января 00:28

В Петербурге состоялись похороны будущего России

В Санкт-Петербурге в минувшие выходные состоялись «похороны будущего России». Акцию провели активисты движения «Весна». Участники «похорон» пронесли гроб с надписью «будущее России» по Малоохтинской набережной

Фото: Телеканал "Дождь"/Давид Френкель

В Санкт-Петербурге в минувшие выходные состоялись «похороны будущего России». Акцию провели активисты движения «Весна».

Участники «похорон» пронесли гроб с надписью «будущее России» по Малоохтинской набережной. Внутри гроба лежали детские рисунки.

Активисты уверены, что ближайшее шесть лет Россия проживет, «оставаясь замороженной в прошлом». Движение «Весна» также выступило с призывом к гражданам сделать так, чтобы «не пришлось хоронить уже саму Россию».

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