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Общество
20 января 13:12

Российский суд впервые принял иск о выплате компенсации в криптовалюте

Мещанский суд Москвы принял к производству иск жителя столицы, который требует взыскать с телеканала ТНТ 10 тысяч ECU (криптовалюта, созданная истцом) и еще 500 рублей в качестве компенсации морального вреда

В российской судебной практике впервые был принят иск о выплате компенсации в криптовалюте, оборот которой в нашей стране законодательно не отрегулирован. Мещанский суд Москвы принял к производству иск жителя столицы Олега Воронина, который требует взыскать с телеканала ТНТ 10 тысяч ECU (криптовалюта, созданная Ворониным) и еще 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.

В беседе с «Новой газетой» Олег Воронин заявил, что ожидал отрицательного решения суда. «Я уже был морально готов переписывать исковое заявление, указывая сумму ущерба в рублях, но оказалось, что вчера иск приняли», - отметил истец. Заседание по его иску назначено на 14 февраля.

В свою очередь основатель проектов о блокчейне DeCenter Евгений Гордеев выразил мнение, что Воронин не сможет получить компенсацию в биткоинах, так как у суда нет возможности сделать транзакцию через блокчейн.

«В одном из регионов был случай, когда суд постановил возместить часть долгов молитвами. Тогда почему не сделать это в криптовалютах? У нас они не разрешены, но и не запрещены», - ответил на это истец.

Поводом для подачи иска к АО «ТНТ-Телесеть» стало видеоизвинение сотрудников телеканала за шутку шоу в Comedy Woman про ингушскую девушку. По мнению заявителя, извинения телеканала - это «целенаправленное уничтожение» умения людей смеяться над шутками. В иске Воронина отмечается, что своими действиями телеканала ТНТ нанес ему «нравственные страдания».

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