Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа напугали 80-градусными морозами
Жителей Ямало-Ненецкого АО предупредили о сильных морозах вплоть до -79 градусов. Соответствующая информация содержится в скринах штормовых предупреждений от управления МЧС по ЯНАО, которые распространяются в социальных сетях
Жителей Ямало-Ненецкого АО предупредили о сильных морозах вплоть до -79 градусов. Соответствующая информация содержится в скринах штормовых предупреждений от управления МЧС по ЯНАО, которые распространяются в социальных сетях. В спасательной службе заверили, что прогноз погоды из листовок не соответствует действительности.
Первый скрин о штормовом предупреждении подписан диспетчером ЕДДС Тазовского района Бурановой. В нем говорится, что по данным Ямало-Ненецкого ЦГМС (филиал ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС») в период с 19 по 23 января 2018 года на территории округа ожидается опасное погодное явление - холодная погода со среднесуточной температурой от -64 до -79 градусов. Затем в сети стали распространять похожий скрин, но уже за подписью ЕДДС Нового Уренгоя, сообщат Znak.com.
В главном управлении МЧС по ЯНАО заявили, что распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. «Нам известно об этих злоупотреблениях доверием населения. Конечно же, подобных прогнозов ни мы, ни другие компетентные службы не давали», - заявили спасатели.
Согласно официальным данным, с 19 по 23 января на территории Ямала прогнозируется аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 и более градусов, с минимальной температурой воздуха от -44 до -49.
Главам муниципалитетов направлены рекомендации для выполнения комплекса мероприятий для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с сильными морозами и уменьшению их последствий. Спасатели рекомендовали властям проинформировать население об опасном метеорологическом явлении.