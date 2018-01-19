Ростуризм предупредил российских туристов об опасности из-за урагана в Голландии и Бельгии
Ростуризм призвал российских граждан, которые в настоящее время находятся в Бельгии и Нидерландах, соблюдать меры безопасности в связи с ураганом «Фредерике». В Нидерландах сейчас объявлен максимальный уровень угрозы
Ростуризм призвал российских граждан, которые в настоящее время находятся в Бельгии и Нидерландах, соблюдать меры безопасности в связи с ураганом «Фредерике». В Нидерландах сейчас объявлен максимальный уровень угрозы.
Надзорное ведомство обратилось к туроператорам с просьбой предупреждать своих клиентов об урагане. «Российским туристам, находящимся на территории данных стран, рекомендуется соблюдать меры личной безопасности, следить за прогнозами синоптиков и следовать указаниям местных властей», - говорится в официальном сообщении Ростуризма.
В ведомстве добавили, что пока в ситуационно-кризисный центр МИД России не поступало информации о пострадавших российских туристах.
В Нидерландах в минувший четверг, 18 января, из-за урагана отменили сотни рейсов. Амстердамский аэропорт Схипхол в настоящее время не принимает и не отправляет рейсы. В стране нарушено железнодорожное сообщение. Аналогичная ситуация сложилась и в Бельгии. По данным синоптиков, в ближайшее время ураган придет в Польшу.
Согласно последним данным, в результате падения деревьев в Голландии погибли три человека.