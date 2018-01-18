Москвичей напугали «обледенением тела» во время Крещенских купаний
Глава ведомства Роман Вильфанд посоветовал купальщикам сразу после выхода из воды «не хорохориться», а быстро одеться и уйти в тепло. В противном случае им грозит «обледенение тела»
Жителям Москвы и Московской области рекомендовали соблюдать необходимые меры предосторожности во время Крещенских купаний в ночь на пятницу, 19 января.
Гидрометцентр предупредил москвичей, что в связи с усилением ветра купание в проруби будет «очень некомфортным». Глава ведомства Роман Вильфанд посоветовал купальщикам сразу после выхода из воды «не хорохориться», а быстро одеться и уйти в тепло. В противном случае им грозит «обледенение тела».
Согласно прогнозу синоптиков, температура в ночь на 19 января в Москве составит минус 6-7 градусов. Влажность воздуха составит 95–100%. Также ожидаются метель и усиление ветра до 12–17 м/с.
Вильфанд отметил, что с учетом высокой влажности и ветра -6 градусов будут ощущаться как -17. «Нужно иметь в виду, что людям, которые будут купаться, нужно мгновенно закутаться, иначе произойдет обледенение тела на ветру», - отметил глава Гидрометцентра, слова которого приводит «Интерфакс».
В Москве для Крещенских купаний подготовлено 57 мест в водоемах, оборудованных освещением, мостиками и деревянными лестницами с перилами, а также кабинками с обогревом. Купания здесь должны начаться в 18:00 18 января и продлятся до 12:00 19 января.