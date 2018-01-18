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Авторская колонка
18 января 00:23
Лобков Павел

Российский журналист, один из основных ведущих и обозревателей телеканала «Дождь»

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«Несвоевременный дед, не поступившийся принципами»

16 января в возрасте 72 лет умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. Свою политическую деятельность Виктор Анпилов начал в 1990 году, когда баллотировался в народные депутаты РСФСР и в Моссовет. Об ушедшем политике.

По дороге к коммунисту новой формации Павлу Грудинину, партнеру Араса Агаларова и Романа Абрамовича, умер Виктор Анпилов. Две недели назад он выступал на Красной площади, вокруг него — небольшая кучка верных сторонников и Грудинин — его последняя надежда на утопический социализм в России. А несколькими часа позже на пресс-конференции лощеный директор совхоза, гибридная версия коммуниста конца 2010-х, объяснял про закрытые с опозданием счета в австрийских банках — эти деньги нужны были на лечение родственников. Анпилов, в отличие от Грудинина, не сколотил совхозную бизнес-империю в золотом Подмосковье, в отличие от Зюганова, не протолкнул внука в Мосгордуму, его соратники не руководят городами и областями по выделенным квотам, как новосибирский мэр Локоть и новый орловский губернатор Клычков. Он не вставил себе фарфоровые зубы и, кажется, последние десять лет ходил в одной и той же куртке. С одной, но пламенной страстью.

Его «Трудовая Россия» еще в конце 90-х казалась партией безнадежно отставших чудаков. Думская фракция КПРФ активно играла на лоббистском фронте, торговалась за губернаторские посты и даже пришла ненадолго к власти в виде правительства Примакова и «красных» министров. Но Анпилова боялись — он не приручался. Анпилова боялись, потому что после кризиса 1998 года он мог вывести на площади сотни тысяч озлобленных пенсионеров и военных, и сказать то, что сейчас говорит Навальный.

В раннем НТВ мне пришлось работать с операторами, которые вместе с Виктором Анпиловым — тогда собкором ЦТ — были в революционном Никарагуа. «Не лезь под пути, это не наша война» — увещевали они неистового Виктора, но напрасно. Он влюбился в латиноамериканских бородачей раз и навсегда. Но бородачи уже не те. Даниэль Ортега, за чужую свободу которого воевал пропагандист Анпилов, уже опередил Путина и стал президентом в четвертый раз, признал независимость Абхазии и наметился к нам в новые друзья, Путин ездит в гости к младшему Кастро. Ну никаких идеалов, одно бабло. А этот несвоевременный дед не поступился принципами, как в свое время героиня 80-х Нина Андреева. А тем временем в мире опять мода на политический розовый. Западная молодежь, начитавшаяся Жижека, стремительно левеет и чуть не внесла в белый дом 65-летнего Берни Сандерса, но на то и Россия со своим особым путем, что даже в мавзолее, по последней версии президента, лежат коммунистические мощи. Ну какое сердце коммуниста это выдержит?

Источник - Дождь

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